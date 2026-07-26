Poznata hrvatska teniserka Dona Vekić dugo je blizu svjetskog vrha, ali njeni rezultati u sportu nisu dovoljni da se razmeće novcem.

Izvor: Instagram/donnavekic

Profesionalni sport prosječnom gledaoci izgleda mnogo lakše nego što zapravo jeste, a zablude koje imaju navijači mogle bi da razbiju izjave hrvatske teniserke Done Vekić. Svojevremeno jedna od najboljih igračica planete ispričalla je da tenis nije nimalo jeftin, a da ona uprkos sasvim pristojnoj karijeri ne živi glamurozno!

Hrvatica je svojevremeno bila čudo od djeteta, ali ni to joj nije pomoglo. Danas mora da vodi računa o novcu koji troši, da planira unaprijed i da priprema hranu kad odlazi na putovanja - umjesto da se hrani po restoranima kao ostali svjetski popularni sportisti.

"Bilo je puno odricanja, tenis nije jeftin sport pa su roditelji uložiti i puno novca. Bez njih danas ne bih tu bila. U ono vrijeme kad sam počinjala ni uslovi nisu bili dobri pa smo često morali putovati na treninge izvan Hrvatske. Ništa mi nije bilo teško jer sam bila dijete. Već kao tinejdžerka osvajala sam turnire, sa 16 godina bila sam među top 100 igračica, a prvi WTA turnir osvojila sam sa 17 godina, bilo je to u Kuala Lumpuru. Kada sam osvojila prvi WTA turnir, bilo mi je veliko olakšanje jer sam prije toga igrala dvaput u finalu i dvaput sam izgubila. Gubila sam finala prvo u Taškentu, a onda u Birmingemu", rekla je ranije za "Večernji list" Dona Vekić.

Vidi opis Hrvatica sama sprema hranu na putovanjima: "Daleko je od istine da živim glamurozno" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/donnavekic/Printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/donnavekic/Printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/donnavekic/Printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/donnavekic/Printscreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/donnavekic/Printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/donnavekic/Printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/donnavekic/Printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/donnavekic/Printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/donnavekic/Printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/donnavekic/Printscreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/donnavekic/Printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/donnavekic/Printscreen Br. slika: 12 12 / 12 AD

Otkrila je hrvatska teniserka i da sama sebi kuva, jer joj je to isplativije nego da se hrani po restoranima. Naučila je da sprema lazanje, svoje omiljeno jelo - jer više ne može redovno da odlazi u rodni Osijek gdje joj je familija priređivala doček upravo tim jelom.

"Nije lako. Recimo, bila sam dvije nedjelje u Njujorku, a nisam ništa vidjela osim hotela i teniskih terena. Svaki su dan treninzi i obaveze su toliko naporne da nemam snage ni za šta. Ljudi misle da živim glamurozno, a daleko je to od istine. Što se tiče hrane, sama sebi kuvam, ne odlazim previše u restorane. Ne mogu sad reći da sam nekakav kulinarski ekspert, ali znam napraviti sjajne lazanje. Kada bih god došla u rodni Osijek, uvijek bi mi mama ili ujna napravile lazanje. Kako sam sve manje išla u Osijek, morala sam ih sama naučiti praviti", dodala je hrvatska teniserka.

Tokom profesionalne karijere Dona Vekić je na turnirima zaradila više od 10 miliona američkih dolara, a pet puta je uspjela da osvoji titulu na WTA nivou. Svojevremeno je bila 17. igračica na planeti, trenutno je oko 35. pozicije, a jedan od najvećih rezultata u karijeri joj je ulazak u finale Olimpijskih igara, gdje je poražena.

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(MONDO)