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Nemanja Bjelica zbog Hrvatice došao na Vimbldon: Tu je da podrži lijepu Donu

Nemanja Bjelica zbog Hrvatice došao na Vimbldon: Tu je da podrži lijepu Donu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Nemanja Bjelica je primijećen na Vimbldonu i to na treningu hrvatske teniserke Done Vekić. Došao je da je podrži.

Nemanja Bjelica na Vimbldonu prati Donu Vekić Izvor: Antonio Ahel/ATAImages/John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Nemanja Bjelica (38) došao je na Vimbldon i to zbog Done Vekić. Nekadašnji srpski reprezentativac i bivši košarkaš je tu da pruži podršku najboljoj hrvatskoj teniserki.

Kako prenosi "Sport klub" Nemanja je posmatrao trening hrvatske teniserke na terenu broj 5 i pomno je pratio. Očekuje se da će biti u njenoj loži i na meču prvog kola protiv Amerikanke Ešlin Kruger.

Bjelica je nedavno imao smrtni slučaj u porodici pošto je preminuo njegov otac Milovan, čovjek koji je imao ogroman uticaj na to što je uopšte počeo da se bavi košarkom.

Ko je Dona Vekić?

Dona Vekić rođena je 28. juna 1996. godine u Osijeku i trenutno je 34. teniserka svijeta. Osvojila je pet titula u karijeri, a najveći uspjeh joj je srebrna medalja sa Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine kada je u finalu izgubila od Ćinveng Ženg. Na grend slemovima joj je najbolji plasman polufinale Vimbdldona prije dvije godine kada je poražena od Džasmin Paolini poslije drame i tri seta.

Prema trenutnim informacijama Dona nije u vezi, bar za to ne postoji potvrda. Sa druge strane Nemanja je razveden. Da li je u pitanju samo prijateljska podrška ili nešto više, ostaje da se vidi.

(Sport klub/MONDO)

Tagovi

Dona Vekić Nemanja Bjelica

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