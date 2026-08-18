Slavni Francuz na klupi Senegala

Nekadašnji proslavljeni francuski reprezentativac Patrik Vijeira zvanično je imenovan za novog selektora reprezentacije Senegala, saopštio je Fudbalski savez te zemlje.

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Na toj funkciji naslijedio je sunarodnika Papea Tijava, koji je dobio otkaz nakon završetka Svjetskog prvenstva.

Odluka o angažovanju 50-godišnjeg stručnjaka, koji je rođen upravo u Senegalu, predstavlja strateški potez saveza u cilju podizanja kvaliteta stručnog štaba i ostvarivanja vrhunskih sportskih rezultata.

Vijeira iza sebe ima bogatu i izuzetno uspešnu igračku karijeru. Tokom višedecenijskog nastupanja na vrhunskom nivou nosio je dresove Kana, Milana, Arsenala, Juventusa, Intera i Mančester sitija. Sa reprezentacijom Francuske popeo se na vrh svijeta 1998. godine, dok je dve godine kasnije osvojio i Evropsko prvenstvo.

Nakon što je od novembra 2025. godine bio bez klupskog angažmana, Vijeirin glavni zadatak biće revitalizacija nacionalnog tima. Senegal je na proteklom Mundijalu takmičenje završio u šesnaestini finala porazom od Belgije (3:2 poslije produžetaka).

Novi selektor preuzima ekipu u specifičnom trenutku, samo šest meseci prije Svjetskog prvenstva i nakon skandala na Afričkom kupu nacija.

Senegal je savladao domaćina Maroko u finalu 1:0 poslije produžetaka, ali su finale obeležili ozbiljni incidenti, nakon kojih je Afrička fudbalska konfederacija (CAF) pobjedu službenim rezultatom dodijelila Maroku.

Slučaj je trenutno pred Sportskim arbitražnim sudom (CAS) u Lozani, gdje Senegal čeka konačnu presudu po uloženoj žalbi.

(MONDO)