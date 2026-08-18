Slavni Francuz na klupi Senegala

Nekadašnji proslavljeni francuski reprezentativac Patrik Vijeira zvanično je imenovan za novog selektora reprezentacije Senegala, saopštio je Fudbalski savez te zemlje.
Na toj funkciji naslijedio je sunarodnika Papea Tijava, koji je dobio otkaz nakon završetka Svjetskog prvenstva.
Odluka o angažovanju 50-godišnjeg stručnjaka, koji je rođen upravo u Senegalu, predstavlja strateški potez saveza u cilju podizanja kvaliteta stručnog štaba i ostvarivanja vrhunskih sportskih rezultata.
Vijeira iza sebe ima bogatu i izuzetno uspešnu igračku karijeru. Tokom višedecenijskog nastupanja na vrhunskom nivou nosio je dresove Kana, Milana, Arsenala, Juventusa, Intera i Mančester sitija. Sa reprezentacijom Francuske popeo se na vrh svijeta 1998. godine, dok je dve godine kasnije osvojio i Evropsko prvenstvo.
Nakon što je od novembra 2025. godine bio bez klupskog angažmana, Vijeirin glavni zadatak biće revitalizacija nacionalnog tima. Senegal je na proteklom Mundijalu takmičenje završio u šesnaestini finala porazom od Belgije (3:2 poslije produžetaka).
Novi selektor preuzima ekipu u specifičnom trenutku, samo šest meseci prije Svjetskog prvenstva i nakon skandala na Afričkom kupu nacija.
Senegal je savladao domaćina Maroko u finalu 1:0 poslije produžetaka, ali su finale obeležili ozbiljni incidenti, nakon kojih je Afrička fudbalska konfederacija (CAF) pobjedu službenim rezultatom dodijelila Maroku.
Slučaj je trenutno pred Sportskim arbitražnim sudom (CAS) u Lozani, gdje Senegal čeka konačnu presudu po uloženoj žalbi.
(MONDO)