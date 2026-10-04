Prije 17 godina u Širokom Brijegu ubijen navijač Sarajeva Vedran Puljić

Navijač Fudbalskog kluba Sarajevo, Vedran Puljić, život je izgubio 2009. godine na današnji dan u neredima koji su izbili neposredno pred početak prvenstvene utakmice u Širokom Brijegu.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Vedran Puljić ubijen je 4. oktobra 2009. godine iz vatrenog oružja u masovnim neredima koji su u popodnevnim satima izbili u blizini stadiona "Pecara", neposredno pred početak susreta plavo-bijelih i bordo tima.

Kasnije se utvrdilo da je za Vedranovo ubistvo osumnjičen Oliver Knezović iz Širokog Brijega, koji se sam predao policiji. Knezović je zadržan u pritvoru, gdje je i priznao da je pucao na navijače Sarajeva, a odakle je nedugo zatim i pobjegao.

Početkom 2022. godine Županijski sud u Splitu pravosnažno je oslobodio Knezovića za ubistvo Puljića, a u ponovljenom suđenju koje je održano krajem 2023. godine sud je donio presudu kojom je Knezović ponovo oslobođen optužbi za pokušaj ubistva.

Izvor: Facebook/FK Sarajevo, MONDO

Riječ je o nepravosnažnoj presudi.

Ovim povodom oglasili su se iz FK Sarajevo, koji su na društvenim mrežama objavili fotografiju Vedrana Puljića uz poruku: "I na onom svijetu tamo, čuće se tvoj glas... Vedran Puljić".

Sjeverna tribina koševskog stadiona nosi naziv "Sjever - Vedran Puljić".

(MONDO)