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Sarajevo ima gol prednosti, ali i igrača manje! Meite isključen protiv Sloge!

Sarajevo ima gol prednosti, ali i igrača manje! Meite isključen protiv Sloge!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Bordo ekipa ima minimalnu prednost nakon prvih 45 minuta, ali će u nastavku igrati sa igračem manje.

FK Sarajevo, fudbaleri Sarajeva Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbaleri Sarajeva vode protiv Sloge 1:0  nakon prvih 45 minuta utkamice 8. kola Premijer lige BIH.

Ekipa Zorana Zekića nakon dva vezana poraza ima imperativ pobjede i na putu je da ju ostvari, ali će u drugom poluvremenu igrati sa igračem manje. Sulejman Meite u posljednjem minutu prvog poluvremena zaradio je žuti karton zbog prekršaja nad Tonijem Jovićem, a to mu je bio drugi pa je odmah morao u svlačionicu.

Njegova ekipa je do vođstva stigla u 16. minutu kada je Ivan Šarić poslao odličnu loptu u šesnaesterac za Lea Mikića, koji po gađa mrežu Dobojlija za vođstvo 1:0.

Sarajevo je imalo apsolutnu kontrolu u prvom poluvremenu i nekoliko šansi da poveća prednost, pa i penal, međutim, vrlo brzo on je poništen. Sudija Antoni Bandić pokazao je na bijelu tačku nakon duela Karabalja i golmana Garsije, ali je nakon intervencije iz VAR sobe jedanaesterac poništen.

Imao je Pere Garsija pune ruke posla u prvom poluvremenu, tri minute prije odlaska na odmor odbranio je pokušaj Šarića, a u posljednjim trenucima i pokušaj Lea Mikića i ostalo je 1:0 nakon prvih 45 minuta.

Tagovi

FK Sloga Doboj FK Sarajevo Premijer liga BiH

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