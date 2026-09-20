logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Albert Rijera: "Ne možemo da igramo ovako pješke u Evropi"

Albert Rijera: "Ne možemo da igramo ovako pješke u Evropi"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Albert Rijera ističe da Crvena zvezda mora poboljšati ritam igre za evropske izazove, nakon pobjede nad Radničkim.

Albert Rijera o pobjedi Crvene zvezde protiv Radničkog iz Niša Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda je pobijedila Radnički iz Niša 3:0 (2:0) i na reprezentativnu pauzu odlazi sa prednošću od šest bodova u odnosu na drugoplasiranu Vojvodinu, a čak 20 više u odnosu na Partizan. Zvezda se pomalo mučila na početku utakmice protiv Nišlija, da bi potom "slomila" otpor protivnika u 29. minutu, kada je konačno pogodio Marko Arnautović, koji će u 38. zabilježiti i asistenciju za Abu Fanija.

Konačan rezultat postavio je Tomas Hendel u 48. minutu, da bi do kraja susreta Zvezda stvorila još sijaset prilika, ali ih nije i realizovala, što je malo naljutilo Alberta Rijeru.

"Mogli smo da damo osam ili deset golova, ali nisam zadovoljan ritmom utakmice", rekao je Albert Rijera za TV Arena Sport uz napomenu da ovakva utakmica ne može da se ponovi u Evropi: "Moramo da igramo u boljem i drugačijem ritmu, ne možemo da igramo pješke u Evropi, da šetamo, zbog toga nisam zadovoljan. Treba nam više ritma. S jačim ekipama moramo da dajemo lopte s intenzitetom. Bili smo bolji, ali nećemo igrati u drugoj već petoj brzini. Tako bi trebalo. Danas smo igrali previše sporo za moj ukus."

Šta čeka Zvezdu poslije pauze?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda će pauzirati skoro tri nedjelje, odnosno naredni meč igra tek 10. oktobra protiv Radničkog 1923 iz Kragujevca na "Čika Dači". Potom je 15. oktobra čeka prvi meč u ligaškoj fazi Konferencijske lige, u gostima protiv Lugana, pa do kraja oktobra i Mladost, OFK Beograd i Kopenhagen u Beogradu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Radnički Niš Albert Rijera Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC