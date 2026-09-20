Albert Rijera ističe da Crvena zvezda mora poboljšati ritam igre za evropske izazove, nakon pobjede nad Radničkim.

Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda je pobijedila Radnički iz Niša 3:0 (2:0) i na reprezentativnu pauzu odlazi sa prednošću od šest bodova u odnosu na drugoplasiranu Vojvodinu, a čak 20 više u odnosu na Partizan. Zvezda se pomalo mučila na početku utakmice protiv Nišlija, da bi potom "slomila" otpor protivnika u 29. minutu, kada je konačno pogodio Marko Arnautović, koji će u 38. zabilježiti i asistenciju za Abu Fanija.

Konačan rezultat postavio je Tomas Hendel u 48. minutu, da bi do kraja susreta Zvezda stvorila još sijaset prilika, ali ih nije i realizovala, što je malo naljutilo Alberta Rijeru.

Vidi opis Albert Rijera: "Ne možemo da igramo ovako pješke u Evropi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Mogli smo da damo osam ili deset golova, ali nisam zadovoljan ritmom utakmice", rekao je Albert Rijera za TV Arena Sport uz napomenu da ovakva utakmica ne može da se ponovi u Evropi: "Moramo da igramo u boljem i drugačijem ritmu, ne možemo da igramo pješke u Evropi, da šetamo, zbog toga nisam zadovoljan. Treba nam više ritma. S jačim ekipama moramo da dajemo lopte s intenzitetom. Bili smo bolji, ali nećemo igrati u drugoj već petoj brzini. Tako bi trebalo. Danas smo igrali previše sporo za moj ukus."

Šta čeka Zvezdu poslije pauze?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda će pauzirati skoro tri nedjelje, odnosno naredni meč igra tek 10. oktobra protiv Radničkog 1923 iz Kragujevca na "Čika Dači". Potom je 15. oktobra čeka prvi meč u ligaškoj fazi Konferencijske lige, u gostima protiv Lugana, pa do kraja oktobra i Mladost, OFK Beograd i Kopenhagen u Beogradu.