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Zvezda dočekala Marka Arnautovića: Šampion ide na pauzu sa šest bodova prednosti

Zvezda dočekala Marka Arnautovića: Šampion ide na pauzu sa šest bodova prednosti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili Radnički iz Niša u 10. kolu Superlige.

Crvena zvezda pobijedila Radnički iz Niša 3:0 Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je savladala Radnički iz Niša (3:0) u 10. kolu Superlige Srbije i na pauzu koja će trajati dvadesetak dana odlazi sa 28 osvojenih bodova, čak šest više od Vojvodine. Tim Alberta Rijere ubjedljivo je prvoplasirani na tabeli, dok je ekipa iz Niša na pretposljednjem mjestu i sa samo osam osvojenih bodova na devet odigranih mečeva.

Zvezdu je do pobjede poveo Marko Arnautović koji je bio strijelac prvog gola na asistenciju Loizosa Loizua, a zatim i asistent za gol Mohameda Abu Fanija. U nastavku meča gol je uz mnogo sreće postigao Tomaš Hendel, a crveno-bijeli su bez većih problema priveli meč kraju.



Standings provided by Sofascore

Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča na "Marakani":

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Tagovi

FK Crvena zvezda FK Radnički Niš Superliga Srbije Marko Arnautović

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