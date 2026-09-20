Zvezda dočekala Marka Arnautovića: Šampion ide na pauzu sa šest bodova prednosti

Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili Radnički iz Niša u 10. kolu Superlige.
Crvena zvezda je savladala Radnički iz Niša (3:0) u 10. kolu Superlige Srbije i na pauzu koja će trajati dvadesetak dana odlazi sa 28 osvojenih bodova, čak šest više od Vojvodine. Tim Alberta Rijere ubjedljivo je prvoplasirani na tabeli, dok je ekipa iz Niša na pretposljednjem mjestu i sa samo osam osvojenih bodova na devet odigranih mečeva.
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Zvezdu je do pobjede poveo Marko Arnautović koji je bio strijelac prvog gola na asistenciju Loizosa Loizua, a zatim i asistent za gol Mohameda Abu Fanija. U nastavku meča gol je uz mnogo sreće postigao Tomaš Hendel, a crveno-bijeli su bez većih problema priveli meč kraju.
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Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča na "Marakani":