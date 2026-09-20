Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili Radnički iz Niša u 10. kolu Superlige.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je savladala Radnički iz Niša (3:0) u 10. kolu Superlige Srbije i na pauzu koja će trajati dvadesetak dana odlazi sa 28 osvojenih bodova, čak šest više od Vojvodine. Tim Alberta Rijere ubjedljivo je prvoplasirani na tabeli, dok je ekipa iz Niša na pretposljednjem mjestu i sa samo osam osvojenih bodova na devet odigranih mečeva.

Vidi opis Zvezda dočekala Marka Arnautovića: Šampion ide na pauzu sa šest bodova prednosti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Zvezdu je do pobjede poveo Marko Arnautović koji je bio strijelac prvog gola na asistenciju Loizosa Loizua, a zatim i asistent za gol Mohameda Abu Fanija. U nastavku meča gol je uz mnogo sreće postigao Tomaš Hendel, a crveno-bijeli su bez većih problema priveli meč kraju.







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