Trener Albert Rijera odbacuje negativne kritike i naglašava da Crvena zvezda ima problema sa fizičkom spremom i prekidima.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda je uz dosta muke pobijedila Železničar iz Pančeva i tek pred nadoknadu vremena Loizos Loizu joj je obezbijedio tri boda, fantastičnim golom u "rašlje". Zvezda je pobijedila 2:1 na gostovanju u kome je praktično tek u 90. minutu uspjela drugi put da šutne u okvir gola protivnika, što je znak da ne funkcioniše sve kako bi trebalo, premda trener Albert Rijera odbacuje takve tvrdnje i poručuje da ekipa igra bolje nego što to mediji vide.

Tako je prvo pred kamerama TV Arena Sport rekao da je iza njih jedan "težak meč", da bi na konferenciji za medije istakao da nije istina da se Crvena zvezda muči u posljednje vrijeme.

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"Mi se ne mučimo, nego ne pobjeđujemo lako", upotrijebio je drugu terminologiju Albert Rijera:

"To su različite stvari. Imam utisak da sve vidite na neki negativan način. Mi smo imali tri dana da se spremimo za ovaj meč, naš rival sedam dana. I tako će biti i za vikend. Morate da znate da imamo mnogo problema što se tiče fizičke spreme. Na primjer nismo mogli da mijenjamo odbranu kako smo htjeli".

"Lukasen je imao problem, imali smo problem sa žutim kartonima iz prvog poluvremena. To nije moj izgovor, dešava nam se da ne možemo da oporavimo igrače. Pored toga na svaka tri dana igramo na vještačkom terenu. To su problemi iz prošlosti. Ja sam ih naslijedio", rekao je Albert Rijera.

Vidi opis Albert Rijera prvi put digao glas: "Previše ste negativni, ne muči se Zvezda" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Ponovo je Crvena zvezda primila gol iz prekida i Albert Rijera je svjestan da je čitava ekipa morala bolje da reaguje kod gola koji je dao Milikić.

"Ovaj tim je teško pobijediti kada igraju kod kuće. Oni ponekad mnogo rizikuju. Igraju 'čovjek na čovjeka'. Moramo da budemo ofanzivno bolji. Tako dokazuješ da smo bolji tim, da smo bolji igrači. Mi to danas nismo radili", rekao je Albert Rijera i za kraj dodao:

"Oni su dobri u prekidima. Dali su nam tako gol. Mi nismo tako dobri. Dakle, moramo na tome da radimo".

Crvena zvezda više nema zaostalih utakmica i poslije devet kola ima 25 bodova, četiri više od Vojvodine, jedine ekipe koja uspijeva da drži njen tempo. Za vikend, Crvena zvezda igra protiv Radničkog iz Niša (nedjelja, 19.00) poslije čega slijede tri nedjelje pauze zbog obaveza reprezentacija. Nakon toga, Zvezda igra protiv Radničkog 1923 u gostima (10. oktobar), pa počinje evropsku odiseju - u Luganu (15. oktobar).

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