Veliko iznenađenje na klupi OFK Beograda: "Romantičari" imaju novog trenera

OFK Beograd je smijenio Jovana Damjanovića, a novog trenera Đorđa Ivelju očekuje izazov na klupi "romantičara".

Izvor: MN PRESS

Jovan Damjanović stigao je zimus u OFK Beograd i očekivale su se velike stvari od njega i njegovog stručnog štaba, prije svega zbog onoga što je radio već na klupi TSC-a iz Bačke Topole, međutim negdje je zapelo. Mladi i ambiciozni trener smijenjen je pošto je OFK Beograd loše ušao u novu sezonu, a novo ime nije se dugo čekalo.

Očekivalo se da će se OFK Beograd okrenuti nekom od provjerenih i iskusnih superligaških trenera, međutim predsjednik kluba Simo Krunić odlučio je da to ipak bude mladi Đorđe Ivelja.

On je bio u stručnom štabu Jovana Damjanovića, prethodno i Sime Krunića, dok je ovaj bio trener "romantičara", a sada će imati priliku da se oproba i u ulozi glavnog trenera. Za sada, u pitanju je privremena uloga za meč protiv Radničkog 1923 - prvi put ove sezone na Omladinskom stadionu.

Inače, Đorđe Ivelja nema PRO licencu i to bi mogla da bude prepreka ka njegovom ostanku na klupi "romantičara", ali ukoliko se pokaže - možda OFK Beograd pronađe rješenje, kao što su već mnogi drugi klubovi u Superligi.

Bivši fudbaler iz Bačke Palanke stigao je u OFK Beograd kao tinejdžer, sada već davne 2001. godine. Igrao je čak sedam godina na Karaburmi, uz nekoliko pozajmica, a nastupao je potom i za Rapid iz Bukurešta, Nasaf, Olimpiju i brojne druge superligaške klubove. Ima 42 godine i bio je i u stručnom štabu mlade reprezentacije Srbije kod Aleksandra Kolarova.

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