OFK Beograd nezadovoljan suđenjem Srđana Jovanovića: "Dokle će da nas krade"

Čelnici OFK Beograda nezadovoljni su suđenjem Srđana Jovanovića i zbog toga su se oglasili na društvenim mrežama i objavili snimak jednog starta.

Izvor: MN PRESS

OFK Beograd je remizirao sa IMT-om u osmom kolu Superlige Srbije. Domaćin je poveo autogolom Ognjena Čančarevića u 32. minutu, ali su gosti preko Tadije Cojića izjednačili u 88. i osvojili bod. Nisu "romantičari" bili zadovoljni suđenjem arbitra Srđana Jovanovića.

Prije izjednačujućeg gola, tačnije u 78. minutu je arbitar pokazao direktan crveni karton Alekseju Vukičeviću. Zbog toga su se oglasili sa Karaburme i objavili snimak te situacije.

"Crveni karton za Vukičevića. FSS, dokle će Srđan Jovanović da krade OFK Beograd?", napisali su u objavi iz OFK Beograda i obratili se čelnicima Fudbalskog saveza Srbije.

Oba tima su završili meč sa desetoricom pošto je u 90. minutu Čarli Keita dobio drugi žuti karton.

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Pogledajte 00:57 Omladinski stadion Izvor: MONDO/U. Arsić Izvor: MONDO/U. Arsić

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