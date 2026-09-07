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Ovakav autogol još niste vidjeli: Čančarević na nevjerovatan način poslao loptu u svoju mrežu

Ovakav autogol još niste vidjeli: Čančarević na nevjerovatan način poslao loptu u svoju mrežu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nestvaran autogol na meču OFK Beograd - IMT.

Komičan autogol golmana u Superligi Srbije Izvor: Screenshot/YouTube/@TVArenaSport

Golman Ognjen Čančarević vjerovatno će željeti što prije da zaboravi trenutak sa meča OFK - IMT u osmom kolu Superlige, ali teško da će mu to poći za rukom. Golman "traktorista" napravio je potez koji je odmah privukao pažnju i sasvim sigurno će vrlo brzo postati viralan.

OFK Beograd je sredinom prvog poluvremena stigao do prednosti od 1:0, ali način na koji su "romantičari" poveli teško da je bilo ko mogao da predvidi. Lopta je nakon povratnog pasa jednog od štopera IMT-a stigla do Čančarevića, a onda je uslijedio potpuni haos.

Pogledajte autogol Čančarevića:

Autogol Čančarevića na meču IMT OFK
Izvor: YouTube/@TVArenaSport

Golman koji je svojevremeno branio za reprezentaciju Jermenije pokušao je da ispuca loptu, ali je ona nezgodno odskočila. Čančarević je promašio loptu, ona mu je prešla preko noge i završila pravo u mreži. Sve se dogodilo toliko brzo i izgledalo toliko nevjerovatno da su igrači OFK Beograda dobili praktično poklon. Čančarević je samo ostao nemoćan na zemlji i ispratio loptu ka golu, dok je OFK poveo zahvaljujući jednom od najbizarnijih autogolova koje smo vidjeli na terenima u Srbiji.

Ljutio se Čančarević zbog povratnog pasa, vikao je i pokušao da izbaci bijes iz sebe, ali nesrećna situacija nesumnjivo je unijela nervozu u tim. Za golmana IMT-a ovo je svakako scena za zaborav.

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Tagovi

Superliga Srbije autogol OFK Beograd IMT

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