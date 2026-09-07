Nevjerovatan pogled na tabelu u elitnom rangu srpskog fudbala, jer je Zvezda na vrhu, a Partizan u zoni ispadanja.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan (2:1) u osmom kolu Superlige Srbije i tako stekli čak 11 bodova prednosti u domaćem prvenstvu. Ta razlika uskoro bi mogla da bude i veća, jer crveno-bijeli u narednom periodu imaju više zakazanih mečeva od svog najvećeg rivala. Praktično, moglo bi da se desi da razlika na tabeli pred septembarsku pauzu za reprezentacije bude i veća od 17 bodova!

Takav scenario praktično bi riješio pitanje šampiona za ovu sezonu, jer je teško očekivati da bi nastavak sezone mogao da donese preokret do sada nezabilježen u domaćem prvenstvu. Zvezdi je u ovom trenutku daleko bliža Vojvodina, ali bi čak i Novosađani mogli da budu na desetak bodova zaostatka na kraju septembra.

Šta ima da se igra prije pauze?

Osmo kolo Superlige Srbije završiće se u ponedjeljak uveče utakmicom OFK Beograd - IMT na terenu Kuće fudbala u Staroj Pazovi, u malom beogradskom derbiju - iako u ovom trenutku oba tima kao domaćini igraju van glavnog grada. Samo nekoliko dana kasnije, Radnik iz Surdulice i Crvena zvezda će na jugu Srbije odigrati odloženi meč trećeg kola.

Vidi opis Tabela Superlige Srbije nikad nije bila ovakva: Zvezda može na +17 prije kraja septembra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Narednog vikenda čeka nas deveto kolo Superlige u kojem se meč Partizana i Vojvodine ističe kao najveći derbi. Sa druge strane, IMT će dočekati Crvenu zvezdu, što će biti okršaj dve od tri prvoplasirane ekipe u prvenstvu. Narednog četvrtka Železničar iz Pančeva dočekuje Crvenu zvezdu u odloženom meču petog kola, nakon čega je na programu 10. runda - posljednja koja će se igrati prije prve reprezentativne pauze u ovoj sezoni.

Jubilarno deseto kolo donosi meč Crvene zvezde i Radničkog iz Niša u Beogradu, odnosno utakmicu Radnika i Partizana u Surdulici. U toj rundi će Vojvodina igrati najveći derbi kola, jer će im rival biti trenutno trećeplasirani IMT. Tada bi slika o tabeli u domaćem prvenstvu trebalo da bude jasnija.

Kakvo je stanje na tabeli Superlige?

Ukoliko bi Crvena zvezda nastavila da pobjeđuje rivale u domaćem prvenstvu, početak reprezentativne pauze mogla bi da dočeka sa 30 osvojenih bodova iz prvih deset utakmica u novoj sezoni. Za sada su crveno-bijeli na 6-0-0, odnosno 18 osvojenih bodova, uz napomenu da su im dva najteža meča već prošla jer su prije Partizana pobijedili i Vojvodinu.

Sa druge strane, Vojvodina već ima dva meča više i dva poraza više od Crvene zvezde. Novosađanima slijedi gostovanje u Humskoj i na tom meču ne mogu unaprijed da upišu bodove, a to bi moglo da omogući Zvezdi novo uvećanje prednosti na vrhu tabele.

Vidi opis Tabela Superlige Srbije nikad nije bila ovakva: Zvezda može na +17 prije kraja septembra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Trebalo bi obratiti pažnju i na Partizan, koji je nakon užasnog početka sezone u domaćem prvenstvu protiv Crvene zvezde upisao svoj četvrti poraz na prvih sedam utakmica. Uz to crno-bijeli imaju dvije pobjede i remi, pa samo sedam bodova zauzimaju 12. mjesto na tabeli, ono koje vodi u niži rang takmičenja. Partizan će svoju ranije odloženu utakmicu odigrati tek nakon septembarske pauze, što su loše vijesti za crno-bijele.

Crvena zvezda ima 11 bodova prednosti u odnosu na Partizan, ali i utakmicu manje koju će nadoknaditi u četvrtak protiv Radnika. Tada bi prednost mogla dodatno da poraste, što je slučaj i sa drugom odloženom utakmicom, koju će Zvezda igrati narednog četvrtka. Po svemu sudeći, crveno-bijeli će tada imati priliku da steknu 17 bodova prednosti, uz utakmicu više - i to pod uslovom da Partizan u Humskoj pobijedi Vojvodinu. Nije se često u istoriji dešavalo da razlika između dva najveća srpska kluba već u septembru bude 17 bodova!

Na šta mora da misli Partizan?

Dvocifren zaostatak za najvećim rivalom praktično je već isključio Partizan iz šampionske trke. Njima u ovom trenutku ne odgovara da razmišljaju o bodovima koje je osvojila Crvena zvezda, već da sebi postave nove, realnije ciljeve za sezonu koja je u toku. Naravno, to je trofej u Kupu Srbije, ali i drugo mjesto u Superligi.

Vidi opis Tabela Superlige Srbije nikad nije bila ovakva: Zvezda može na +17 prije kraja septembra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Partizan ima 11 bodova manje od Vojvodine, međusobni meč na svom terenu narednog vikenda i utakmicu manje jer tek treba da igra odloženi meč protiv Radničkog iz Niša. U slučaju pobede nad Novosađanima razlika na tabeli bila bi osam bodova, a pobjeda u odloženom meču spustila bi zaostatak na pet bodova. I to deluje dostižno, jer ni Vojvodina ne blista ovih dana.

Crno-bijeli se borbe za šampionsku titulu odriču najranije u svojoj istoriji, ali to nije i kraj sezone. "Bolji smo sada nego na početku sezone", rekao je Saša Ilić nakon meča protiv Crvene zvezde, jer je njegov tim odigrao stvarno pristojan meč na terenu najvećeg rivala. Prije toga je pobijedio Hetafe i OFK Beograd u Humskoj, što je jasan pokazatelj da znaju, ali i da imaju za šta da igraju ove sezone.