logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veliki peh za Zvezdu: Povrijedio se Rade Krunić, poznato koliko pauzira

Veliki peh za Zvezdu: Povrijedio se Rade Krunić, poznato koliko pauzira

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Jedan od najboljih igrača Crvene zvezde Rade Krunić zadobio je lakšu povredu u derbiju sa Partizanom.

Povrijedio se Rade Krunić Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan u 180. vječitom derbiju sa 2:1, ali su crveno-bijeli ostali bez jednog od najvažnijih igrača u timu, Rade Krunić. Iskusni as je zamijenjen u 55. minutu meča jer je zadobio lakšu povredu.

Zvezdinog vezistu čeka pauza od tri do četiri nedjelje, što znači da Albert Rijera neće moći da računa na njega do završetka reprezentativne pauze. Srpski šampion je to potvrdio u zvaničnom saopštenju:

"Fudbalski klub Crvena zvezda obavještava javnost da je Rade Krunić na 180. vječitom derbiju zadobio lakšu povredu, koja iziskuje vrijeme oporavka od oko 4 nedjelje. Zvezdinog iskusnog fudbalera na terenu možemo očekivati nakon predstojeće reprezentativne pauze, koja traje do 10. oktobra", navode crveno-bijeli.

Krunić će sigurno propustiti mečeve sa Radnikom, IMT-om, Železničarom i niškim Radničkim u Superligi, ali će biti spreman za nastavak evropskog puta.

Crveno-bijeli kreću grupnu fazu Konferencijske lige od Lugana 15. oktobra i očekuje se da Krunić bude spreman za prvo gostovanje.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC