Jedan od najboljih igrača Crvene zvezde Rade Krunić zadobio je lakšu povredu u derbiju sa Partizanom.

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Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan u 180. vječitom derbiju sa 2:1, ali su crveno-bijeli ostali bez jednog od najvažnijih igrača u timu, Rade Krunić. Iskusni as je zamijenjen u 55. minutu meča jer je zadobio lakšu povredu.

Zvezdinog vezistu čeka pauza od tri do četiri nedjelje, što znači da Albert Rijera neće moći da računa na njega do završetka reprezentativne pauze. Srpski šampion je to potvrdio u zvaničnom saopštenju:

Vidi opis Veliki peh za Zvezdu: Povrijedio se Rade Krunić, poznato koliko pauzira Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Fudbalski klub Crvena zvezda obavještava javnost da je Rade Krunić na 180. vječitom derbiju zadobio lakšu povredu, koja iziskuje vrijeme oporavka od oko 4 nedjelje. Zvezdinog iskusnog fudbalera na terenu možemo očekivati nakon predstojeće reprezentativne pauze, koja traje do 10. oktobra", navode crveno-bijeli.

Krunić će sigurno propustiti mečeve sa Radnikom, IMT-om, Železničarom i niškim Radničkim u Superligi, ali će biti spreman za nastavak evropskog puta.

Crveno-bijeli kreću grupnu fazu Konferencijske lige od Lugana 15. oktobra i očekuje se da Krunić bude spreman za prvo gostovanje.

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