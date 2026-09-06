Zdravko Jokić analizirao je suđenje arbitra Nenada Minakovića na vječitom derbiju i tvrdi da je imao dosta grešaka.

Izvor: MN Press/Printscreen/Arena sport

Crvena zvezda je pobijedila Partizan sa 2:1 u vječitom derbiju. Crno-bijeli su poveli golom Žea u 49. sekundi, pa je preko Dijenga i Ivanića domaći tim napravio preokret. Suđenjem Nenada Minakovića bio je nezadovoljan Saša Ilić, a poslije meča je nekadašnji arbitar Zdravko Jokić analizirao sve šta je primijetio na meču. Prvo je dao ocjenu suđenja.

"Nije sudio kao što ima kvalitet da sudi, kao što ga viđamo uobičajeno. Odisao je energijom, kretanjem, blizinom, tačnim presuđivanjem, bio je aktivan. Ovdje mi nije djelovao tako samouvjereno kao na prethodnim mečevima i u inostranstvu. Ne znam šta je razlog. UEFA često kaže da sudija nema svoj dan", rekao je Jokić u analizi na "Areni sport".

Vidi opis "Bio je penal, ali i crveni karton za Zvezdu": Jokić javno kritikovao sudiju poslije derbija, objasnio sve greške Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Uslijedilo je pitanje o konferenciji Saše Ilića koji je kritikovao sudiju i da li je slušao šta je rekao trener Partizana.

"Jesam. Postoje neke situacije gdje sam saglasan, pričaćemo o tome, ali ima i nekih drugih koje ne bih mogao. To su konferencije predstavnika klubova. Rijetko ljudi koji su u klubu i koji su navijači, rijetko mogu da budu objektivni i da sagledaju stvari onako kako sudija treba da ih vidi."

Da li je bio penal za Zvezdu?

Pogledajte 00:47 Penal za Crvenu zvezdu u derbiju Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Glavno pitanje je o situaciji kod penala kada je došlo do kontakta između Gaštarova i Đurđevića. Minaković nije svirao penal, dobio je poziv iz VAR sobe i onda je promijenio odluku.

"Uh, uh, uh. Dobro, sada je izašla nova instrukcija UEFA 'Clear line' gdje se reguliše uloga VAR i sudije i njihov odnos. Traži da se VAR javi u situacijama gdje su greške sudija. Posebno u kaznenom prostoru gdje sudija mora da gleda više faktora u jednom momentu. Prvo da li je taj kontakt bio, koje prirode i koji je uzrok kontakta. Ovde možemo da kažemo da je uzrok kontakta bio kašnjenje. Kasni start igrača Partizana koji je imao namjeru da izbije loptu, nije stigao, njegova produžena noga ima kontakt sa stopalom. Poslije toga dolazi do sudara njih dvojice. Neko kaže da je udario njega, inicijalni kontakt koji je utvrdio VAR je kontakt stopala. Kada igrač Partizana ide ukoso, stopalom na nogu napadača", priča Jokić.

Ocjena nekadašnjeg arbitra je da jeste penal, ali da nije siguran da li je VAR morao da reaguje.

"Nemam dilemu, ovo je penal. VAR je vjerovatno ovo procijenio kao jasnu sudijsku grešku, pitanje je da li je sudija mogao da vidi kontakt. Posle toga sudija nije bio najzadovoljniji što su ga pozvali. Gledajući položaj arbitra, pitanje je, cijeni faktore koji su uticali da dođe do ovog prekršaja. Kako je došlo? Igrač je zakasnio, napravio kontakt kao ovdje, to je prekršaj.

Uslijedilo je direktno pitanje - da li je penal opravdan i da li je VAR trebalo da reaguje?

"Jedanaesterac je dosuđen zbog tog razloga. Da li je VAR trebalo da reaguje ili ne, tu je pitanje."

Penal nad Krunićem i žuti kartoni

Vidi opis "Bio je penal, ali i crveni karton za Zvezdu": Jokić javno kritikovao sudiju poslije derbija, objasnio sve greške Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Sljedeća situacija je iz 36. minuta kada je Krunić pao u kaznenom prostoru. Da li je to bilo za penal?

"Vidio je sudija, razlikuje se situacija jer je igrač Partizana zastao na pola metra od igrača, igrač je natrčao na njega, stao je i čekao. Mislim da je bila u redu."

U 44. minutu je Demba Sek dobio žuti karton, zbog čega?

"Nije dobio karton zbog faula, nije faul za žuti, dobio je karton zbog protesta. Kada šutne loptu poslije odluke ili kada je udari o zemlju silovito kao sada, to je protest i opravdan žuti."

Saša Ilić je na konferenciji istakao da je Elšnik zaslužio da dobije drugi žuti karton, prikazana je situacija iz 66. minuta kada je napravio faul.

"Konkretno za ovu situaciju, drugi žuti se daje za bezobziran start, kada prijeti opasnost, ne vodi se računa o protivniku, mogućoj povredi ili za sprečavanje obećavajućeg napada. Ovo nije bezobziran start niti obećavajući napad, nije za žuti."

Da li je Bađo trebalo da dobije crveni karton?

Crvena zvezda Partizan 2:1 highlights Izvor: YouTube/Arena sport

U 85. minutu je sportski direktor Partizana Radosav Petrović dobio crveni karton na klupi, jer je protestovao zbog faula koji je dosuđen Aleksiću koji je dobio karton..

"Ljudi drugačije gledaju, ovdje se ne radi o prekršaju. Protest je, zato je dobio karton, omalovažavao je odluku. To igrači dobro znaju kada im sude u Evropi. Kako je Minaković reagovao na prigovore? Kažem vam da imam primjedbe na neke kartone koje nije dao, kažem da nije bio Minaković koga znamo. Vjerovatno je to uticalo na koncentraciju i kriterijum."

U 95. minutu se dogodila sporna situacija kada je Bađo napravio neoprezan start, dobio je žuti karton, pa je Zdravko upitan da li je trebalo da bude crveni?

"Ovo je možemo da kažemo na granici, prekomjerna snaga je u pitanju, brzina u posljednjoj fazi, nije veliki zalet, ali pogledajte uklještenu nogu. Kada je ovakva situacija, da je bila veća brzina, bio bi sigurno crveni. Start sa leđa, uklještena leđa, moglo je doći do loma. Za mene je ovo crveni karton."

Na kraju je opet upitan da ocjeni sudiju Minakovića.

"Generalno ne volim da pričam o ocjenama. Ako sudija ne donese odluku na terenu, a mogao je da je vidi jasno, nije bio pokriven, nije bila situacija sa više igrača, onda mu se ocjena smanjuje, a VAR sudiji se povećava", zaključio je Zdravko Jokić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!