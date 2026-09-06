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Albert Rijera: "Kada vam mozak ne radi, onda ne možete da spojite tri pasa"

Albert Rijera: "Kada vam mozak ne radi, onda ne možete da spojite tri pasa"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Trener Crvene zvezde Albert Rijera je poslije meča sa Partizanom i pobjede u 180. vječitom derbiju istakao je da nije zadovoljan odlukama i fizičkom spremom svojih igrača.

Albert Rijera o vječitom derbiju Izvor: YouTube/Crvena zvezda

Crvena zvezda je uspjela da savlada Partizan u 180. vječitom derbiju nakon preokreta 2:1 (2:1), a trener Albert Rijera nije bio zadovoljan viđenim na terenu. Odmah poslije meča je bio jako ljut na svoje igrače, a ponovio je neke zamjerke i na konferenciji za medije.

On je naglasio da tim u jednom trenutku više nije mogao da spoji nekoliko dobrih pasova. Najveći problem njegovog tima je zapravo to što fizički padaju igrači šampiona Srbije.

"Nismo mogli da spojimo tri pasa. A reći ću vam razlog koji je vrlo jednostavan. Kada ste umorni, kada vam mozak ne misli dovoljno dobro, onda izgubite vrlo brzo lopte. A ja stavljam svoje igrače u dobre pozicije da vide dosta opcija. U drugom poluvremenu smo bili jako loši i sa loptom i bez lopte. Zato su dominirali. Moramo da dominiramo. Kao što sam rekao znam šta da radim, kako to da riješim, ali najbitnija su tri poena", naglasio je on.

Šta je sa Krunićem?

Rade Krunić je morao napolje u 57. minutu. Uhvatio se za gornji dio butine i nije mogao više, zamijenio ga je Mahmudu Bađo i nakon toga je Crvena zvezda pala u formi. Za sada se ne zna kakvo je njegovo stanje.

"Ne znam kakva je povreda Radeta Krunića. Nadam se da nije ozbiljno. Rijetko pričam o individualcima. Krunić je naša smirenost na terenu, izgubili smo to kada je izašao. Rade može da vozi brzo i da ne pravi saobraćajne greške", rekao je Rijera.

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Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan fudbal vječiti derbi Superliga Srbije Albert Rijera

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