Trener fudbalera Partizana Saša Ilić oglasio se i kritikovao sudiju Nenada Minakovića i njegov kriterijum na 180. večitom derbiju sa Crvenom zvezdom.

Izvor: Arena Sport/Printsceen

Fudbaleri Partizana poveli su na 180. vječitom derbiju pogotkom Žea u 49. sekundi, a onda smo vidjeli preokret i pobjedu Crvene zvezde 2:1 (2:1), a nakon meča se trener Partizana Saša Ilić osvrnuo na suđenje i kriterijum prvog arbitra Nenada Minakovića.

Rekorder po broju nastupa u "vječitim derbijima" u svojstvu igrača je nakon meča na "Marakani" rekao da se ranije nikada nije oglašavao o suđenju, ali da ove nedjelje kriterijum nije bio isti.

"Prvo da čestitam Crvenoj zvezdi, ali ono što moram da kažem da kriterijum suđenja nije bio isti. Ja se nikada nisam oglašavao, ali ovo što sam danas doživio na stadionu Crvene zvezde što se tiče sudijskih odluka mislim da to jednom velikom klubu kao što je Crvena zvezda ne treba pogotovo u situaciji kada svi znamo u kakvoj su oni situaciji i koliko su ispred svih ostalih ekipa ovdje", rekao je Saša Ilić u dahu nakon 180. derbija.

Šta je rekao o svom timu?

Vidi opis Saša Ilić o suđenju na derbiju: "Ovo što sam doživio na Marakani, to velikom klubu kao Crvena zvezda ne treba" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Saša Ilić se potom oglasio povodom igre svog tima i istakao je da je zadovoljan zalaganjem i igrom svog tima, uz sve nedostatke koji su bili vidljivi na terenu.

"Mojim momcima mogu stvarno da čestitam. Dali su posljednji atom snage, borili su se, možda to u nekim situacijama u prvom poluvremenu nije izgledalo kako treba. Tada je Zvezda imala tih par šansi i postigla je dva pogotka, ali dobro. Idemo dalje", rekao je na kraju Saša Ilić.

(MONDO)

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