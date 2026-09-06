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"Rijera, osvojićeš namještenu titulu u Srbiji": Navijači Partizana na španskom pisali treneru Zvezde u derbiju

"Rijera, osvojićeš namještenu titulu u Srbiji": Navijači Partizana na španskom pisali treneru Zvezde u derbiju

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Navijači Partizana su imali transparent na španskom jeziku za trenera Zvezde Alberta Rijeru.

Parola Grobara za Alberta Rijeru osvojićeš namještenu titulu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Partizan igraju 180. vječiti derbi, duel je u toku na Marakani, a tamo su navijači crno-bijelih imali i jedan poseban transparent. Poslali su poruku treneru domaćeg tima Albertu Rijeri.

"Rijera, zaboravi Plzenj. Osvojićeš namještenu ligu u Srbiji", stoji na transparentu napisanom na španskom jeziku.

Jasna je aluzija na dvomeč u Ligi Evrope koji je Crvena zvezda izgubila u kvalifikacijama i tako otišla u Konferencijsku ligu. Poslije trijumfa u prvom meču od 3:0 u revanšu je u Češkoj izgubila sa 5:1 poslije produžetaka.

Izvor: MONDO

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Tagovi

FK Partizan FK Crvena zvezda fudbal vječiti derbi Superliga Srbije navijači Albert Rijera Grobari

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