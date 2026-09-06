Navijači Partizana su imali transparent na španskom jeziku za trenera Zvezde Alberta Rijeru.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Partizan igraju 180. vječiti derbi, duel je u toku na Marakani, a tamo su navijači crno-bijelih imali i jedan poseban transparent. Poslali su poruku treneru domaćeg tima Albertu Rijeri.

"Rijera, zaboravi Plzenj. Osvojićeš namještenu ligu u Srbiji", stoji na transparentu napisanom na španskom jeziku.

Vidi opis "Rijera, osvojićeš namještenu titulu u Srbiji": Navijači Partizana na španskom pisali treneru Zvezde u derbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Jasna je aluzija na dvomeč u Ligi Evrope koji je Crvena zvezda izgubila u kvalifikacijama i tako otišla u Konferencijsku ligu. Poslije trijumfa u prvom meču od 3:0 u revanšu je u Češkoj izgubila sa 5:1 poslije produžetaka.

Izvor: MONDO

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