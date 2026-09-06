Crvena zvezda - Partizan uživo: Poluvrijeme u kome smo vidjeli sve!

19 : 55 Poluvrijeme! Izvor: MN PRESS Za sada je 2:1 za Crvenu zvezdu, a vidjeli smo sve. Na kraju je zbog prigovora i Milić dobio žuti karton, okružili su igrači Partizana Nenada Minakovića.

19 : 49 43. minut: Opet Sek! Izvor: MN PRESS Pravi velike probleme odbrani Crvene zvezde, a onda je dobio žuti karton zbog prigovora sudiji Minakoviću.

19 : 45 39. minut: Demba Sek! Kakva šansa! Demba Sek je prošao sa strane, šutirao, odbio je loptu u ovoj situaciji nesigurni Mateuš, ali Čumić se nije snašao. Na kraju je sviran i ofsajd.

19 : 33 28. minut: 2:1 Ivanić pogodio sa bijele tačke! Izvor: MN PRESS Loptu su uzeli Dijeng i Ivanić, na kraju je Mirko Ivanić namjestio na kreč.Kapiten Crvene zvezde je dao gol! Poslao je u potpuno drugu stranu Miloša Krunića!

19 : 33 27. minut: Penal! Dosudio je kazneni udarac Nenad Minaković!

19 : 32 Nenad Minaković gleda snimak! Startovao je Vukašin Đurđević na Gaštarovu prije pasa Bambi Dijengu, sada se gleda taj start.

19 : 32 24. minut: Gaštrov! Matej Gaštarov je poslije ispadanja Simića povukao loptu napred, dodao je na bok Izvor: MN PRESS Bambi Dijengu koji je šutnuo preko i pored gola.

19 : 28 21. minut: Opasan Partizan Dobar centaršut Đurđevića, lopta je završila u petercu Zvezde, ali uz mnogo muke su je defanzivci domaćina izbacili.

19 : 22 17. minut: 1:1 Bamba Dijeng Gol na debiju za Senegalca! Ušao je u kazneni prostor između defanzivaca Partizana, našao se apsolutno sam Bamba Dijeng i lako savladao golmana crno-bijelih! A opet je sve zakuvao Mirko Ivanić koji je centrirao.

19 : 21 13. minut: Mirko Ivanić! Zicer je promašio iskusni vezista. Izgubili su lotopu defanzivci Partizana, Ivanić je poslije duplog pasa sa Dijengom došao u situaciju 1 na 1 sa Krunićem i sa desetak metara promašio.

19 : 20 11. minut: Gaštarov vrlo blizu! Mirko Ivanić je odlično centrirao. uletio je Gaštarov, pipao je loptu glavom, ali nedovoljno da joj promijeni pravac.

19 : 20 Najbrži gol u istoriji! Izvor: Arena Sport/ Printscreen Do sada je Ugo Vijeira sa golom u 58. sekundi 149. vječitog derbija bio rekorder kao najbrži strelac u istoriji. Sada je Že u 49. sekundi dao pogodak i postavio novi rekord.

19 : 06 1. minut: GOOOL! Partizan vodi golom Žea poslije 50 sekundi! Demba Sek je prošao sa strane, uspio je da prođe, odbranio mu je udarac Mateuš, a onda je Brazilac Že naletio i dao jedan od najbržih golova na derbijima.

19 : 04 Minut ćutanja Minut ćutanja generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.

19 : 02 Delije i Grobari zajedno skandirali Pogledajte 00:30 Delije i Grobari zajedno skandiraju Ratko Mladić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

18 : 54 Čekamo meč! Još desetak minuta, a trtibine se sve više pune. Djeluje da će biti oko 30.000 ljudi na derbiju.

18 : 39 Saša Ilić pred derbi "Ovdje je bila moja posljednja utakmica, poslije oproštaja u Humskoj. Da ne ponavljam, tad je bio posljednji trofej Partizana. Nemam poseban osjećaj danas, imam pozitivnu tremu, prirodno je. Vjerujem u svoje igrače, nadam se da će se to pozitivno završiti. Kao igrač nisam bio veliki motivator, sve sam pričao kroz šalu, prvenstveno pred derbi utakmice. Sad je to na ozbiljnijem nivou. Prenio sam im da budu mirni, da kad ih drma adrenalin moraju da to kanališu. To je bitno da odigraju dobru utakmicu".

18 : 21 Albert Rijera pred derbi "Ovo je laka utakmica za trenere jer ne moramo da motivišemo igrače. Ali sa druge strane moramo da kontrolišemo emocije. Jedan od ključeva će biti kako ćemo početi meč, da li ćemo dominirati. Nakon toga da li ćemo stvarati šanse. Bitna je i forma i mentalitet, svaka utakmica treba nešto posebno. Danas nismo stavili najbolje igrače, već one najbolje za ovaj meč. Uvijek moramo da budemo balansirani, da igramo pametno, da kontrolišemo meč. Biće momenata kada napadamo, biće momenata kada se branimo. Nekada ćemo igrati u tranziciji, tako da smo spremni za sve scenarije. Manje ili više sa informacijama koje imamo u modernom fudbalu nema mnogo mjesta za iznenađenja. Analizirali smo ih dobro, znamo im jake, ali i slabe strane".

18 : 01 Ko je na klupi crno-bijelih? Sa klupe Saša Ilić može da podigne: Marka Miloševića, Šaku Traorea, Aleksa Zekovića, Erika Kojzeka, Milana Aleksića, Samsona Nvulua, Sindija Limu, Stefana Mitrovića, Stefana Petrovića, Bogdana Kostića, ali i do skora sklonjenog Ibrahima Zubairua.

18 : 01 Kako je izašao Partizan? I dalje je Miloš Krunić na golu, a pomjeren je na desnog beka Vukašin Đurđević dok će Mateja Milovanović biti lijevi bek. Baba i Vukotić drže vezu, a u napadu će ispred trojke Sek, Miladinović, Čumić biti Že umjesto Kojzeka.

18 : 00 Ko čeka sa klupe u Zvezdi? Na klupi svoju šansu čekaju Savo Radanović, Juta Nakajama, Mahmudu Bađo, Marko Arnautović, Kristijan Balov, Aleksandar Katai, Miloš Veljković,. Osman Bukari, Mohamed Abu Fani,. Tomas Handel i Loizos Loizu.

18 : 00 Kako je izašla Crvena zvezda? Domaćin će imati tri štopera i tu se krije jedan od bonus igrača Stefan Gudelj. Ispred njih će igrati Rade Krunić i drugi bonus Matej Gaštaov, a zatim po bokovima Čam i Elšnik. U napadu će Kostov i Ivanić imati zadatak da hrane loptama novog napadača Bambu Dijenga.

17 : 52 SASTAVI CRVENA ZVEZDA : Mateus - Gudelj, Lukasen, Učena - Krunić, Gaštarov - Čam, Elšnik - Kostov, Bamba, Ivanić. PARTIZAN : Krunić - Đurđević, Milić, Simić, Milovanović - Baba, Vukotić - Sek, Miladinović, Čumić - Že.

17 : 52 Ko sudi? Prvi sudija ovog meča je Nenad Minaković.

16 : 43 Kako vječiti dočekuju derbi? Crvena zvezda je imala kikseve u Evropi, ali je zato u Superligi upisala svih pet pobjeda. Partizan je tek na 12. mjestu Superlige i dočekao je vječiti derbi na mjestu koje je u zoni ipadanja.