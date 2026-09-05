Trener Partizana Saša Ilić imao problem sa brojem stranaca u timu, ali bi rješenje za crno-bijele mogao da bude nastup Sidnija Lime od prvog minuta.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana završili su evropske kvalifikacije na posljednjem stepeniku pred Konferencijsku ligu, a na prvih šest mečeva u Superligi Srbije osvojili su tek sedam bodova. To nije početak sezone kakvom su se navijači nadali, pa tim Saše Ilića mora "da se vadi". Prilika nije idealna, ali ljepšu nisu mogli da požele - pobjeda nad Crvenom zvezdom na gostovanju zaliječila bi mnoge rane.

Crvena zvezda i Partizan će u nedjelju (19.00) odigrati 180. "vječiti" derbi, najveću utakmicu srpskog fudbala. Tada na terenu nisu važne ni pozicije na tabeli, ni trenutna forma, ni godine, pasoši ili vrijednost na tržištu glavnih aktera... Sve staje u jedan šut, jedan duel, jedan aut ili korner koji mogu da odrede cijeli tok meča. Svjestan je toga Saša Ilić, rekorder po broju nastupa u mečevima Partizana i Zvezde.

Vidi opis Ovo je tim Partizana za derbi: Saša Ilić zna sve osim četvrtog stranca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Ovog puta biće potpuno drugačije za Saleta. Prvi put u trenerskoj karijeri vodiće ekipu Partizana protiv Crvene zvezde, a dan pred meč istakao je da ima mogućnost da na svoje igrače prenese mirnoću. To ne znači da će im omogućiti da rade šta god žele i igraju "neobavezno", već da se oslobode taman toliko da prikažu svoju najbolju partiju. Partizanu će to biti potrebno, jer je po imenima slabiji od najvećeg rivala. A kada smo kod imena...

Očekuje se da Saša Ilić i njegov stručni štab ponovo izaberu Miloša Krunića, koji bi trebalo da stane među stative jer je ove sezone u nešto boljoj formi od Marka Miloševića. Krunić neće biti debitant jer je protiv Zvezde branio prije gotovo dvije i po godine, ali je zanimljivo da tokom čitave karijere ima šest mečeva i isto toliko poraza protiv crveno-bijelih.

Najviše problema u sastavljanju tima Saša Ilić će imati u posljednjoj liniji. Vidjeli smo ove sezone da je čak i posegnuo za opcijom sa pet defanzivaca, ali ona nije dala dovoljno dobre rezultate, pa je pitanje da li ćemo je ponovo vidjeti u nedjelju. Vjerovatno smo mnogo bliži varijanti sa četiri fudbalera u posljednjoj liniji tima. Siguran je kapiten Nikola Simić na mjestu štopera, a neće biti iznenađenje ako pored njega vidimo novajliju jer je Sidni Lima vrlo važno pojačanje crno-bijelih. Upitno je samo da li je spreman za svih 90 minuta. Ako nije, umjesto njega će na teren Stefan Mitrović ili Stefan Milić.

Mali problemi mogli bi da budu na bekovskim pozicijama. Crno-bijeli su nedavno prodali Milana Roganovića, pa sada za dvije pozicije praktično konkurišu tri igrača, ali nijednom od njih to nije prirodno mjesto na terenu. Samson Nvulu se ove sezone "snašao" na oba boka, mjesto oba beka kroz karijeru je pokrio i Vukašin Đurđević, dok po lijevoj strani može da igra Mateja Milovanović - ali je malo vjerovatno da će se on naći na terenu od prvog minuta, u formaciji sa četiri defanzivca.

Vidi opis Ovo je tim Partizana za derbi: Saša Ilić zna sve osim četvrtog stranca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Na mjestu zadnjeg veznog nema nikakve dileme. Idrisu Baba stigao je kao ogromno pojačanje i odmah "pokrio" veliki dio terena na kojem je Partizan bio ranjiv, pa će njegov učinak u derbiju biti od presudne važnosti za kompletnu odbranu crno-bijelih. Bogato iskustvo stečeno u Španiji trebalo bi da mu posluži kako na derbiju ne bi osjetio pritisak.

Na mjestu desnog krila siguran je Demba Sek kao najbolji fudbaler Partizana u ovom trenutku, a mjesto iza napadača osigurano je i Milanu Vukotiću bez kojeg ne može da se zamisli igra crno-bijelih. Ostaje da se vidi kako će Saša Ilić popuniti preostale dvije pozicije - odnosno - koliko je kažnjen Ibrahim Zubairu. Ukoliko se krilni napadač iz Gane iskupio za sve neprijatnosti koje je napravio, odmah bi mogao da se vrati na lijevu stranu napada. U slučaju da "slučaj Zubairu" treba još malo da odstoji lijevo će igrati Igor Miladinović, a u sredini terena Milan Aleksić.

Čini se da nema nikakve dileme ko će biti napadač Partizana. Snažni Brazilac Že trenutno je u prednosti u odnosu na Erika Kojzeka, pa je on bliži mjestu u timu za najveću utakmicu srpskog fudbala. Naravno, sasvim je očekivano da i drugi napadač dobije šansu u nekom trenutku meča, posebno ako Partizan bude imao zaostatak.

Dakle, da rezimiramo, očekivani tim Partizana čine: Krunić - Đurđević, Lima, Simić, Samson - Baba - Sek, Aleksić, Vukotić, Miladinović - Že.