Saša Ilić mora da "presiječe" pred derbi: Koji Partizanov stranac je višak?

Trener Partizana Saša Ilić najavio problem sa strancima pred derbi, ali čini se da situacija nije toliko dramatična.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana će u nedjelju (19.00) gostovati najvećem rivalu, a meč na stadionu Crvene zvezde igra se u okviru 8. kola Superlige Srbije. Tu utakmicu najavio je trener crno-bijelih Saša Ilić, koji je napomenuo i da će neke od svojih igrača "žrtvovati" pred derbi.

Pravilo kaže da samo četvorica igrača koji nemaju srpski ili EU pasoš mogu istovremeno da budu u igri, što bi moglo da zakomplikuje situaciju stručnom štabu crno-bijelih. Prije nego što derbi počne, Partizan će morati da donese krupnu odluku.

"Još nismo donijeli konačnu odluku o timu. Razmišljam kako to da riješimo, poslije treninga će biti jasnije. Imamo određeni problem sa igračima van EU. Sada ih imamo sedmoricu, mogu da igraju četvorica. Tako je - kako je. Nekog ćemo žrtvovati. Ubijeđen sam da će oni koji izađu na teren dati svoj maksimum", rekao je Saša Ilić.

Koliko stranaca ima Partizan?

Kao što smo već rekli pravilo se ne odnosi na igrače koji imaju srpski pasoš, kao ni na igrače koji imaju pasoš zemalja Evropske unije. U Partizanu su trenutno šestorica igrača koji se vode kao stranci i pitanje je ko je sedmi fudbaler na kojeg je Ilić mislio.

Novopridošli štoper Sidni Lima, crnogorski štoper Stefan Milić, univerzalac Samson Nvulu, krilni napadači Šaka Traore i Demba Sek, kao i napadač Že su u grupi igrača koju Saša Ilić ne može odjednom da pošalje na teren.

Donesene odluke mogle bi presudno da utiču na startnu postavu crno-bijelih, posebno kada se ima u vidu da je Partizan u prethodnom periodu imao određenih kadrovskih problema u odbrani - gdje su trenutno čak trojica fudbalera bez adekvatnog pasoša.

Kako će Partizan riješiti problem?

Veoma važna vijest za Partizan je da Idrisu Baba ima španski pasoš, a da su Milan Vukotić i Ibrahim Zubairu svojevremeno dobili srpske pasoše. Od njih trojice očekuje se da budu starteri u timu Saše Ilića i to neće praviti problem treneru Partizana.

Sa druge strane, gotovo je sigurno da Šaka Traore nije u najužem krugu kandidata za mjesto startera, a teško je i očekivati da ćemo vidjeti štoperski tandem Lima - Milić na najvećem meču u srpskom fudbalu. Posebno kada se ima u vidu da je Nikola Simić kapiten tima i da je govorio na konferenciji za medije pred meč. Kada se "isključi" bivši fudbaler Milana i ostavi na klupi barem jedan od dvojice stranih štopera, Partizan je zapravo na granici - sa četiri stranca u timu!

Važno je istaći i da je Stefan Milić ušao u proceduru dobijanja srpskog pasoša, ali da taj proces nije završen. On neće dobiti dokumentaciju na vrijeme da se za meč protiv Crvene zvezde vodi kao domaći igrač, što znači da će Ilić morati da kombinuje.

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