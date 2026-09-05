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Saša Ilić o Ibrahimu Zubairuu: "Hajde da bude vaspitna mjera, obavio sam razgovor sa njim"

Saša Ilić o Ibrahimu Zubairuu: "Hajde da bude vaspitna mjera, obavio sam razgovor sa njim"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Saša Ilić je pred vječiti derbi pričao o Ibrahimu Zubairuu i njegovom vraćanju u tim nakon "vaspitne mjere".

Saša Ilić o Ibrahimu Zubairuu Izvor: MN PRESS

Ibrahim Zubairu je u pogonu za "vječiti derbi". Nakon što je neko vrijeme bio van tima Partizana kada je odvojeno trenirao sada je trener Saša Ilić na konferenciji za medije potvrdio da se vraća u tim. Novinari su ga pitali kako je reagovao Zubairu na nešto što nije okarakterisano kao kazna već kao - vaspitna mjera.

"Pa hajde da tako bude vaspitna mjera. Mislim da je reagovao dobro. Poslije tih prvih nekoliko dana kada mu je saopštena odluka normalno nije mu prijala. Kada je radio individualno, radio je dobro. Ja sam obavio razgovor sa njim, obavio je direktor kluba. Svjestan je svoje određene greške i rekao je da će se promijeniti. Ja nisam sujetan čovjek, to sam zaboravio. Zubairu može nama puno da pomogne i samo želim da nastavi da radi i trenira kako može. A sigurno ako to bude radio kako treba donijeće nam određeni kvalitet", rekao je Saša Ilić.

Šta je ranije pričao o Zubairuu?

Ibrahim Zubairu je zbog ponašanja i odnosa sklonjen iz tima na neko vrijeme, a Saša Ilić je na jednoj od ranijih konferencija za medije govorio o tome.

"Imamo par rovitih, vidjećemo ko je sposoban da bude u konkurenciji. Zubairu trenira odvojeno, od njega zavisi kada će se i da li će se vratiti i da li će se desiti transfer. Dobar sam sa igračima, pa i sa Zubairuom i dao sam mu smjernice kako igrač Partizana treba da se ponaša", rekao je tada Saša Ilić.

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Tagovi

Saša Ilić Ibrahim Zubairu fudbal FK Partizan

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