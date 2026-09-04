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Podatak koji mnogo govori o Partizanu: Crno-bijeli među tri najbolja kluba na svijetu

Podatak koji mnogo govori o Partizanu: Crno-bijeli među tri najbolja kluba na svijetu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Partizan je treći klub na svijetu koji u domaćem prvenstvu ima najviše minuta koje su odigrali fudbaleri mlađi od 21 godine.

Partizan treći na svijetu po minutaži mladih igrača Izvor: MN PRESS

Polemika o Partizanovoj školi i dalje je aktuelna, ali čini se da je baš taj projekat najviše pomogao Partizanu. Klub iz Humske je treći na svijetu po procentu minutaže koji imaju igrači mlađi od 21 godine, prema istraživanju Međunarodnog centra za sportske studije (CIES) iz Švajcarske.

U sezoni 2025/26. Partizan nije imao mnogo opcija, morao je da se okrene mladosti, svojoj školi i da iz nje gradi tim koji bi mogao da promijeni sudbinu crno-bijelih. Na kraju, ti najmlađi igrači umalo su se plasirali u Evropu, a poslije nekoliko mjeseci postali su i stub kluba, a početkom sezone 2026/27. donijeli su i ogroman profit Valjku.

CIES je analizirao 50 najjačih nacionalnih takmičenja širom svijeta. Kriterijum koji je ovaj međunarodni centar imao jeste da igrači u trenutku nastupa nisu imali 21 godinu. Na kraju, dobili smo procenat ukupne prvenstvene minutaže, a kad je Partizan u pitanju, ona zauzima 37 posto svih minuta u domaćem prvenstvu tokom 2026, pa beogradski klub zauzima treće mjesto na svijetu.

Ko se nalazi ispred Partizana?

Ispred Partizana nalaze se klubovi iz Danske i Francuske. Preciznije, Nordsjeland je na prvom mjestu sa 48,1 posto, dok je Strazbur na drugoj poziciji sa 37,9 posto. Opšte je poznato da se politika danskog kluba zasniva na mladosti i regrutovanju budućih fudbalskih zvijezda, posebno zbog saradnje sa akademijom "Right to Dream" iz Gane.

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Tagovi

FK Partizan fudbal CIES

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