Partizan pred derbi riješio najveći problem: Stigao kapiten poznatog portugalskog kluba

Novi fudbaler Partizana je Sidni Lima (29), dosadašnji štoper i kapiten Santa Klare.

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Fudbalski klub Partizan prvo je donio odluku da u tim vrati krilnog napadača Ibrahima Zubairua, a zatim pred meč protiv Crvene zvezde predstavio još jedno pojačanje koje bi mogao da pošalje na teren protiv najvećeg rivala. Novi štoper crno-bijelih je brazilski defanzivac Sidni Lima koji stiže na jednogodišnju pozajmicu iz portugalske Santa Klare.

Partizan će narednog ljeta moći da otkupi ugovor Brazilca, koji bi tokom ove sezone trebalo da riješi probleme koje tim Saše Ilića ima u odbrani. Crno-bijeli su na štoperskim pozicijama do sada imali Nikolu Simića kao jednog od kapitena, odnosno Stefana Mitrovića i Stefana Milića, dok su Vukašin Đurđević i Mateja Milovanović češće igrali na mjestu beka.

Lima (29) pokriva samo štoperske pozicije, a u prethodnom periodu bio je i kapiten portugalskog kluba iz kojeg stiže u Humsku. Za Santa Klaru odigrao je više od 100 zvaničnih mečeva, a to mu je treći klub u Portugalu nakon što je još 2018. godine stigao iz rodnog Brazila u Evropu.

"Znao sam mnogo o Partizanu i prije nego što sam došao. Partizan je veliki klub sa bogatom istorijom i armijom navijača. Kada je stigao poziv nijedna druga opcija se nije dovodila u pitanje. Veoma sam srećan što sam došao i želim da se borim za trofeje! Dajem maksimum na svakom treningu i utakmici. Borac sam do posljednje lopte, u to nemojte imati sumnju. Želim da pobijedimo u derbiju u nedjelju i da na taj način postanem dio crno-bijele porodice", rekao je Brazilac.

Sidni Lima ima zavidno iskustvo u dva najviša ranga portugalskog fudbala i očekuje se na osnovu toga da bude veliko pojačanje crno-bijelih. Za Partizan bi mogao da debituje već u okršaju protiv Crvene zvezde, koji je zakazan za nedjelju (19.00). Biće to meč osmog kola u Superligi Srbije, a izuzetno je važan za Partizan jer je zaostatak na tabeli već ogroman.