FK Partizan zvanično je potvrdio transfer Milana Roganovića u belgijski Genk.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan zvanično je objavio transfer Milana Roganovića u belgijski Genk. U saopštenju na sajtu kluba se ne navodi visina obeštećenja, ali se ističe da su crno-bijeli zadržali pravo na procenat od naredne prodaje igrača.

Roganović, rođen 2005. godine, ponikao je u Omladinskoj školi Partizana, pa je preko Teleoptika stigao do prvog tima. U seniorskoj ekipi brzo se izborio za status standardnog prvotimca i nametnuo kao pouzdano rješenje na poziciji desnog beka.

Dobrim igrama u crno-bijelom dresu zaslužio je i poziv u A reprezentaciju Crne Gore, za koju je debitovao 5. septembra 2025. godine protiv Češke. Za nacionalni tim do sada je odigrao sedam utakmica.. Za prvi tim Partizana odigrao je 69 zvaničnih utakmica i upisao sedam asistencija.

Vidi opis Partizan prodao Roganovića u Genk: Crno-beli napunili kasu Milan Roganović u dresu Partizana. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Koliko će zaraditi Partizan?

Prema ranijim informacijama desni bek iz Crne Gore u redove belgijskog velikana ide za 3.500.000 evra koje će biti uplaćene u tri rate. Takođe su dogovoreni i bonusi kroz koje klub može da inkasira još 500.000 evra. Partizanu pripasti i 10 odsto od narednog transfera Roganovića.

Ovo je samo jedan u nizu izlaznih transfera, a crno-bijeli su ovog ljeta zaradili oko 20 miliona evra, kasu su najviše napunili Andrej Kostić i Ognjen Ugrešić.