Partizan je pobijedio u prvom kolu Evrolige, ali bi "kratka klupa" mogla skupo da košta crno-bijele u nastavku sezone

Izvor: MN PRESS

Partizan je na najbolji mogući način počeo sezonu. Pobjedom. Olimpija iz Milana je poražena u Beogradskoj areni, a mi smo vidjeli jedan novi tim, sa starim liderom, ali nešto bržom igrom. Ipak, ono što se nikako nije moglo zanemariti jeste činjenica nešto slabije rotacije - "kratka klupa" je nešto što bi crno-bijele moglo opako da namuči u nedjeljama i mjesecima pred nama.

Partizanu je neophodno pojačanje, čak ne jedno već dva. "Parnom valjku" nedostaju makar igrači na poziciji "tri" i "četiri", a o tome je govorio i trener Đoan Penjaroja. Ako na sve to dodamo i povredu Dereka Vilisa, koja srećom nije ozbiljnije prirode, ali se dogodila već u drugom minutu meča, jasno je da jedan loš trenutak može da pomrsi konce Partizanu. Uostalom, dovoljno je prisjetiti se povrede Karlika Džounsa prošle sezone i sunovrata crno-bijelih bez najboljeg u timu.

Vidi opis Penjaroja rekao Partizanu "Fale mi još dvojica": Gdje sad pronaći kvalitet za Evroligu? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Zbog toga Partizan mora da reaguje! Jasno je da klubovi u Evropi čekaju, kako se to popularno kaže, NBA "cut" ili jednostavno rečeno - igrače koji neće dobiti priliku u NBA ligi. Iako je oktobar blizu i iako bi neki igrač "preko bare" sa željom da dobije ugovor u Evropi bio najrealnija opcija, crno-bijeli bi i u svom dvorištu mogli da potraže pojačanje. Postoji nekoliko igrača u Evroligi koji i dalje traže mirnu luku, pa bi možda neki od njih mogao da pomogne i Đoanu Penjaroji i Partizanu.

Zanimljiva imena i nerealne šanse

Vidi opis Penjaroja rekao Partizanu "Fale mi još dvojica": Gdje sad pronaći kvalitet za Evroligu? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Trebalo bi imati u vidu i da Partizan u svojim redovima i dalje ima Džabarija Parkera. Amerikanac sa najskupljim ugovorom u istoriji kluba trenira individualno, dobija platu i najvjerovatnije na taj način najbolje donosi Partizanu, s obzirom na to da je njegova energija minule sezone potpuno potopila crno-bijele. Ipak, u slučaju da se Đoan Penjaroja predomisli, na raspolaganju i dalje ima igrača i to na poziciji koja mu nedostaje. Parker je drugi dio prošlogodišnje sezone proveo u Huventudu gdje je bilježio 12,3 poena, imao je i 4,6 skokova i 1,2 asistencije po meču, što je znatno bolje nego u crno-bijelom dresu nekoliko mjeseci ranije.

Vidi opis Penjaroja rekao Partizanu "Fale mi još dvojica": Gdje sad pronaći kvalitet za Evroligu? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 12 / 12 AD

Bivši reprezentativac Srbije Nemanja Nedović je takođe na listi igrača koji nisu zaigrali u novoj sezoni. Košarkaš Crvene zvezde koji ima važeći ugovor sa timom sa Malog Kalemegdana je minule sezone igrao na pozajmici u Monaku, ali kako je budućnost ovog kluba neizvjesna po više osnova, Nedović trenutno nema tim u kojem igra. Naravno, bilo bi suludo očekivati da legenda crveno-bijelog tabora postane dio ekipe Đoana Penjaroje, što zbog izjava koje je ranije davao, što zbog činjenice da je navijač Zvezde, što zbog tradicije koja jednostavno tako nalaže. Ujedno, riječ je i o igraču čija pozicija nije primarna crno-bijelima u ovom momentu, pa je obostrano interesovanje samo u domenu mašte.

Ko su igrači koji ne igraju nigdje?

Vidi opis Penjaroja rekao Partizanu "Fale mi još dvojica": Gdje sad pronaći kvalitet za Evroligu? Ejmantas Bendžijus, košarkaš Ritasa na gostovanju Partizanu u sezoni 2018/19 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Tik poslije pobjede se spominjao povratak Bandže Sija. Francuz koji je vrlo brzo postao miljenik Grobara, koji ne krije da se zaljubio u Srbiju i Partizan, tokom ljeta je trenirao sa crno-bijelima. Ujedno, riječ je o igraču koji bi mogao da pokrije pozicije koje su crno-bijelima neophodne, ali trener Đoan Penjaroja nije mogao da dâ bilo kakvu precizniju informaciju. "Bandža Si je tu, pomogao nam je prethodnih pet nedjelja. Nije ovo pitanje za mene. Jasno je da moramo da dovedemo još jednog ili dva igrača", rekao je Penjaroja.

Igrač na poziciji "tri" koji bi mogao da pomogne Partizanu je Jakuba Outara (34, 193 cm), koji trenutno nema klub. Poslije angažmana u Monaku, Real Betisu, Parizu, košarkaš iz Gane je ostao bez ekipe. Iako je već među evroligaškim veteranima, u sezoni za nama je imao skroman doprinos od šest poena, skoro dva skoka i 1,1 asistenciju po susretu na 34 utakmice, što osim kontinuiteta dokazuje i da nema mnogo povreda koje bi ga spriječile da pomogne timu.

Izvor: MN PRESS

Na listi imena nalazi se i bivši košarkaš Efesa Rodrig Bobua (38, 190 cm). Francuz koji je u sezoni za nama bilježio 5,1 poen, imao je i 1,2 uhvaćene lopte i 1,1 asistenciju po meču sad je ostao bez tima. Bobua je u Efes stigao još 2018. i bio je dva puta šampion Evrolige. Iako je u poznim igračkim godinama, još nema objave o kraju karijere, pa je Bobua na listi slobodnih agenata.

Prošlogodišnji košarkaš Fenerbahčea Brendon Boston je takođe slobodan igrač, iako je ovog ljeta igrao Ljetnu NBA ligu i prosječno bilježio 11 poena, 2,1 skok i 1,4 asistencije, šanse da ostane dio najjače lige na svijetu su male, pa bi to značilo da karijeru ponovo može da nastavi u Evropi. Momak koji ima 24 godine i visok je 198 centimetara je u turskoj ekipi ubacivao 5,2 poena, imao je i 1,8 skokova, na 26 utakmica i za nešto manje od 13 minuta na terenu.

Recimo, Pol Ebua je zadužio dres Dertone, ali kako je u minuloj sezoni igrao u Evroligi, možda bi ovaj Kamerunac u potrazi za boljim klubom odlučio da karijeru nastavi u Beogradu. U obzir bi trebalo uzeti njegove vrlo dobre partije u dresu ASVEL-a, bilježio je 7,6 poena, a imao je i 4,3 skoka. Među slobodnim igračima je i Kol Svajder (27, 203 cm) koji igra na poziciji krila, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u dresu SAD je prosječno bilježio 18,5 poena, imao je i osam skokova i dvije asistencije, ali je ova statistika neuporedivo slabija u Evropi.

Markis Noel (26, 170 cm) je još jedan od igrača koji čeka NBA razrješenje. Tokom ljeta je u Ljetnoj ligi bilježio 13,2 poena, imao je i 2,2 skoka, 4,6 asistencija i čak tri ukradene lopte, dok je u Evroligi u dresu Baskonije ubacivao 5,7 poena, imao je i 1,1 skok i tri asistencije, pa u slučaju da najjači klubovi na svijetu ne budu zainteresovani za njega, povratak u Evropu je jedina opcija.

Postoji nekolicina igrača koji bi i dalje mogli da pomognu evropskoj košarci, ali su izabrali put Azije. Recimo, Arturs Žagars ili Jusufa Fal ili Levi Rendolf ili Brajan Angola.

Centara napretek, ali...

Ukrajinac sa NBA iskustvom Aleks Len (33, 213 cm) je dobio otkaz u Baskoniji poslije svega nedjelju dana ugovora sa ovim timom. Međutim, ono što je "mačka u džaku" jeste povreda koju vuče centar, riječ je o stopalu i problemu koji se pojavio još dok je nosio dres Real Madrida. Zapravo, zbog toga je i dobio izlaznu kartu u Vitoriji.

Još jedan centar je na listi slobodnih imena. Vensan Poarije se trenutno oporavlja u trening centru Real Madrida, ali nema klub. Francuz je prošle sezone igrao za Efes i bilježio je osam poena, imao je i 4,6 skokova i 1,2 asistencije po meču, ali je doživio tešku povredu Ahilove tetive krajem prošle sezone, poslije koje je uslijedila operacija i već sad je poznato da neće tako skoro uspjeti da se vrati na teren.

Omer Jurtseven (28, 213 cm) je takođe jedan od slobodnih igrača. Reprezentativac Turske je prošle sezone nosio dres Panatinaikosa, ali Željko Obradović u novoj sezoni nije računao na njega. Bilježio je 6,3 poena, imao je i 3,5 skokova, ali na svega 19 utakmica, iako je važan dio reprezentacije Turske u kojoj je ovog ljeta imao dosta dobrih mečeva, čini se da momak rođen u Uzbekistanu nije uspio da se nametne bilo kojoj ekipi u Evroligi.

Donatas Motiejunas (36, 213 cm) koji je prošle godine preokrenuo sezonu Crvene zvezde sjajnom i iskusnom igrom i dalje nema angažman. Iako se ranije govorilo da bi mogao da postane 3x3 basketaš, još nema naznaka da će se prepustiti bratskom sportu.

Ko je potreban Partizanu?

Naravno, postoji mogućnost da se na tržištu pojave i druge zanimljive opcije, prije svega kada NBA timovi kompletiraju igrački kadar za narednu sezonu. Košarkaši koji nisu izabrani na draftu, nisu uspjeli da se izbore kroz Ljetnu ligu ili su jednostavno dobili otkaze u svojim dosadašnjim timovima pogledaće ka Evropi i šansama za nastavak karijere.

I Partizan će gledati gdje god na tržištu mogu da se pronađu igrači. Španski stručnjak Đoan Penjaroja tvrdi da su mu potrebna još dvojica kako bi tim bio kompletan. Dakle, pred Partizanom je rudarski posao, ali jedno je sigurno - kratka rotacija ne može da donese dobar rezultat u bilo kom takmičenju, posebno ne u intenzitetu kakav ima Evroliga.