Trener Partizana Đoan Penjaroja posebno je pohvalio Itana Tompsona poslije pobjede protiv Armanija.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobjedom ušao u novu evroligašku sezonu pošto je u Beogradskoj areni pobijedio Armani (92:76). Poslije trijumfa je trener srpskog tima Đoan Penjaroja posebno istakao jednog igrača. I to ne Karlika Džounsa koji je bio najzaslužniji za trijumf, pokazao je na taj način i da prati svaki detalj.

"Pobjedom sam zadovoljan, ali je tek prva utakmica. Najvažnije mi je da igrači pokušavaju da se takmiče, da daju sve, da ne postoji ego i takvih egoističkih situacija. Itan Tompson je novi igrač, prvo evroligaško iskustvo, prvi put u ovoj atmosferi i igrao je savršeno. Napravio je tri faula, ali zna šta da radi sa loptom, igra za tim, ne gleda statistiku. Svaki meč neko drugi može da iskoči. Ključ je da se takmičimo da pobijedi Partizan. Ne da igraju samostalno", rekao je Penjaroja.

Vidi opis Penjaroju je jedan igrač Partizana oduševio: "Bio je savršen, napravio je tri faula i tu sam sve vidio" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Kada se baci pogled na statistiku Karlik je prvi strijelac (20, 10as), prate ga Lamar Stivens (11, 5sk) i Kevarijus Hejs (10, 3sk), ali je Penjaroja istakao Tompsona kao primjer sa razlogom.

Naglasio je baš jedan bitan detalj u igri novog pojačanja. Ne pet poena koliko je dao, već tri faula. Baš to je ta razlika u mentalitetu, jer ponekad igrači, posebno stranci, znaju da gledaju statistiku, da ne prave faul da bi ostali na terenu više i da ne bi rizikovali probleme sa faulovima. Kod Tompsona je to drugačije.

"Tim je sve - bilo je kao na filmu"

Pogledajte 01:04 Itan Tompson izjava posle Armanija Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Poslije meča je Itan Tompson pričao i sa novinarima i priznao je i sam da je njegov evroligaški debi prošao savršeno. Nije mogao to ni da zamisli.

"Bilo je nevjerovatno iskustvo, čuo sam navijače prije izlaska na teren, onda je izgledalo kao na filmu. Bili su tako glasni, bilo je sjajno iskustvo stvarno. Osjećam da je ovdje drugačije nego u NBA, biće mi potrebno vrijeme da se adaptiram, ali se radujem izazovu."

Upitan je i za sjajnu partiju Karlika.

"Vi ga već znate, sjajan je igrač, talentovan i donio nam je pobjedu."

Vidi opis Penjaroju je jedan igrač Partizana oduševio: "Bio je savršen, napravio je tri faula i tu sam sve vidio" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Na kraju su mu prenijeli novinari i šta je Penjaroja rekao za njega na konferenciji.

"Da, na kraju dana sve je u timu, da pomognem ekipi i uradiću sve što je potrebno da pobijedimo", zaključio je Tompson koji nije skidao osmijeh sa lica ni na sekund dok je pričao sa novinarima. Kako sam kaže, takav je, voli da se smije i da uživa u životu.