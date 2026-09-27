Asistencija i gol za pamćenje: VAR poništio magiju u posljednjoj sekundi derbija Bundeslige

Nevjerovatna asistencija Domena Makuca i akrobatski gol Verona Načinovića nažalost nisu važili. VAR je pravilno pokazao da je bilo koraka, ali opet ostaje žal za divnim potezom.

Izvor: Twitter/Rasmus Boysen 92

Kakva šteta, magija je poništena! U velikom derbiju Bundeslige Veron Načinović je pogodio za pobjedu Kila nad Flensburgom 32:31, na nevjerovatan način mu je tu loptu za pogodak dodao Domen Makuc, ali je na kraju zbog koraka poništen pogodak!

Na četiri sekunde do kraja u naizgled bezizlaznoj situaciji slovenački srednji bek ubacio je loptu u šest metara, skočio je hrvatski pivot, uhvatio je i vidjeli smo nevjerovatnu akrobaciju i pogodak. Pogledajte taj gol:

Pass of the season

But steps

31-31 in the Nordderby! Bundesliga #handballpic.twitter.com/FjYbBUU53H — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92)September 26, 2026

Ipak, sudije su odmah otišle da gledaju snimak i nakon dugog razmišljanja poništen je gol Verona Načinovića. Sjeverni derbi između dva tima koja dijele prvo mjesto na tabeli Bundeslige na kraju je poništen jer je Makuc napravio korake. I jeste se zaigrao, napravio je pet ili šest sitnih koraka.

Djelovalo je da je Kil pobijedio kada je na deset minuta do kraja vodio 30:25, ali su Emil Jakobsen, Domen Novak i Marko Grgić donijeli bod rivalima. Na kraju je Makuc dao devet golova, Madsen i Cerbe su dali po 5, dok je sa druge strane Flensburg imao Ajmerika Mina i Simona Pitlika sa po sedam pogodaka. Pogledajte zbog čega je poništen ovaj sjajan gol:

Drama in the Nordderby absolutely insane!



Last minute wonder pass from Makuc and a winner from Nacinovic cancelled by the refs!



Finalises a 31-31 draw against Flensburgpic.twitter.com/vKK9Z5ElyP — (Un)informed Handball Hour (@HandballHour)September 26, 2026

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