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Asistencija i gol za pamćenje: VAR poništio magiju u posljednjoj sekundi derbija Bundeslige

Asistencija i gol za pamćenje: VAR poništio magiju u posljednjoj sekundi derbija Bundeslige

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nevjerovatna asistencija Domena Makuca i akrobatski gol Verona Načinovića nažalost nisu važili. VAR je pravilno pokazao da je bilo koraka, ali opet ostaje žal za divnim potezom.

Poništen gol u rukometnoj Bundesligi Izvor: Twitter/Rasmus Boysen 92

Kakva šteta, magija je poništena! U velikom derbiju Bundeslige Veron Načinović je pogodio za pobjedu Kila nad Flensburgom 32:31, na nevjerovatan način mu je tu loptu za pogodak dodao Domen Makuc, ali je na kraju zbog koraka poništen pogodak!

Na četiri sekunde do kraja u naizgled bezizlaznoj situaciji slovenački srednji bek ubacio je loptu u šest metara, skočio je hrvatski pivot, uhvatio je i vidjeli smo nevjerovatnu akrobaciju i pogodak. Pogledajte taj gol:

Ipak, sudije su odmah otišle da gledaju snimak i nakon dugog razmišljanja poništen je gol Verona Načinovića. Sjeverni derbi između dva tima koja dijele prvo mjesto na tabeli Bundeslige na kraju je poništen jer je Makuc napravio korake. I jeste se zaigrao, napravio je pet ili šest sitnih koraka.

Djelovalo je da je Kil pobijedio kada je na deset minuta do kraja vodio 30:25, ali su Emil Jakobsen, Domen Novak i Marko Grgić donijeli bod rivalima. Na kraju je Makuc dao devet golova, Madsen i Cerbe su dali po 5, dok je sa druge strane Flensburg imao Ajmerika Mina i Simona Pitlika sa po sedam pogodaka. Pogledajte zbog čega je poništen ovaj sjajan gol: 

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Tagovi

Rukomet Njemačka Bundesliga

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