"Nikad nisam vidio ništa slično": Najpoznatiji novinar u šoku poslije Nikoline partije u Bundesligi

Nikola Roganović je počeo sezonu sa golom protiv Magdeburga, a onda je eksplodirao i svima je jasno da je sa njim Gumersbah ubo džekpot.

Izvor: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

"Nikada nisam vidio ništa slično", napisao je najpoznatiji rukometni novinar na svijetu Rasmus Bojsen pošto je u prvih 13 minuta meča Gumersbaha Nikola Roganović uspio da postigne 9 golova.

Na kraju je meč sa Melsungenom na kome je Gumersbah odigrao 31:31 završio sa 15 golova i bio je ubjedljivo najbolji na meču. Zasjenio je braću Dušebajev koji su zajedno upisali jedan gol na ovom meču.

Ko je Nikola Roganović?

Ovaj mladi 20-godišnji lijevi bek došao je iz Malmea u Švedskoj kao veliko pojačanje u Gumersbah. Sin je nekadašnjeg rukometaša Partizana Zorana Roganovića, a već ga je veliki Džim Gotfridson istakao kao svog nasljednika.

"Mislim da nije još kompletan, ali posjeduje većinu potrebnih kvaliteta i ako uspije da nastavi da gradi ovo što već ima pred njim je fantastična budućnost. Kao što sam rekao imao je sjajan debi ovdje u Malmeu, apsolutno sjajan. Svi smo srećni zbog njegovog uspjeha i treba da uživa. Imaćemo ga u narednih mnogo godina. Mnogo visokih igrača ima dobar šut, ali mislim da on može i da kreira igru, može da se kreće po terenu, ode široko, opasan je u kontri. Jako je pametan ovako mlad, a to je nešto što obično ide sa godinama. Zna da čita igru, tu je već mnogo napredovao. Ima i određeni defanzivni kvalitet koji se možda ne vidi odmah. Ali je jako efektan, kompaktan je u odbrani i zbog toga je unikat među švedskim igračima", rekao je veliki Džim Gotfridson o svom mladom kolegi iz nacionalnog tima.

Do sada je ove sezone igrao protiv Magdeburga gdje je dao jedan gol a onda je krenuo da dominira. Rajn-Nekar Levenu je dao devet, a sada je postigao 15 pogodaka.

Šta se dešava u Bundesligi?







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Fihse Berlin je savladao Štutgart jedva 34:33, a u tom meču Bundeslige odlazeći pivot "lisica" Mijajlo Marsenić je upisao jedan gol. Sada nakon tri kola Kil, Flensburg i Magdeburg imaju po 6 bodova, Hanover je četvrti sa 5, a na dnu su Veclar, Ajzenah i Bergišer bez bodova.

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