Prvi se javio: "Prije dvije godine sam rekao, Karlik će biti superstar"

Košarkaš Partizana Karlik Džouns je od dolaska u Humsku postao lider tima. Njegov talenat primijećen je i mnogo, mnogo ranije.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Olimpiju Milano. Bio je to trijumf važan za crno-bijele iz nekoliko razloga - Partizan je prekinuo post dug 19 godina, Karlik Džouns je bio kapiten, Karlik Džouns je bio lider i na kraju Karlik Džouns je imao indeks korisnosti 33 i postao MVP prvog kola. Od dolaska u Partizan reprezentativac Južnog Sudana neprestano dokazuje da je izuzetan igrač, a ima onih koji su talenat vidjeli i mnogo ranije.

Košarkaški insajder i novinar Arel Ginsber je po dolasku Karlika u Partizan na društvenim mrežama ocjenio kako će se plejmejker snaći u Evropi. Čini se da je bio vrlo siguran u uspjeh harizmatičnog košarkaša Parnog valjka, pošto je gotovo do detalja predvidio budućnost.

"Prije dvije godine, kada je Karlik Džouns potpisao za Partizan, nakon što sam ga pažljivo pratio, ovdje sam napisao da ima potencijal da postane superzvijezda Evrolige. Nisam imao nikakvu dilemu oko toga. Sada pokazuje upravo zbog čega. Za mene je već među pet najboljih bekova u Evroligi, a i dalje je potcijenjen", naglasio je.

Apostrofirao je Ginsber da je Karlik Džouns potcijenjen u Evroligi. U sezoni za nama je bilježio 15,4 poena, imao je i 3,1 skok, 4,6 asistencija, a otvaranjem nove sezone djeluje da je nagovijestio još bolju formu. Da li će to biti moguće, ostajemo da vidimo, ali nema sumnje da ako bi nastavio u ritmu koji je imao protiv Olimpije Milano - sve, baš sve, osim prve petorke Evrolige zaista bi značilo potcenjivanje ovog igrača.

Prije dvije godine, kad je srpska javnost tek upoznavala mogućnosti Karlika Džounsa, Ginsber nije imao dilemu: "Džouns je definitivno jedno od najuzbudljivijih pojačanja Evrolige ove sezone, vrhunski plejmejker i odličan strijelac", napisao je tad i dodao:

"Ovo će mu biti prva sezona u Evropi, pa se očekuje da će mu biti potrebno malo vremena za prilagođavanje, ali on definitivno ima potencijal da postane superzvijezda Evrolige", rekao je. Ipak, Karlik je i u prvoj sezoni bio vrijedan pažnje sa prosjekom od 14,1 poena, 3,2 skoka, 5,4 asistencije i jednom ukradenom loptom za 27 minuta na terenu.

Uz dobro zdravlje i bez povreda, od Karlika se očekuje da i dalje bude lider Partizana.

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