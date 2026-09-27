Paunović presjekao pred Holandiju: Petorica otpala sa spiska

Selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović je donio odluku o timu koji će na teren izaći protiv Holandije.

Izvor: MN PRESS

Trener reprezentacije Srbije Veljko Paunović je donuo konačnu odluku pred večerašnji duel Srbije i Holandije. Selektor je morao da skrati spisak na 23 igrača koji će konkurisati za sastav, a među fudbalerima kojih neće biti u protokolu nalazi se i nekoliko imena čije odsustvo može da iznenadi.

Prema podacima objavljenim na sajtu UEFA, Paunović za utakmicu protiv "zemlje lala" neće računati na Vasilija Kostova, Vladimira Lučića, Petra Sukačeva, Lazara Nikolića i Jovana Miloševića.

Posebnu pažnju privlači odluka da van 23 igrača ostane Vasilije Kostov. Talentovani ofanzivni vezista Crvene zvezde već je imao priliku da nastupa za reprezentaciju i smatra se jednim od fudbalera od kojih se mnogo očekuje u budućnosti.

Prednost ima iskustvo

Pored Kostova, Paunović je precrtao i Petra Sukačeva, koji je već debitovao za seniorsku reprezentaciju Srbije, doduše u 90. minutu. Mladi fudbaler je nastupio protiv Grčke u prvom kolu Lige nacija, kad je Srbija poražena rezultatom 2:1. U konkurenciji za meč sa Holandijom neće biti ni Vladimir Lučić, Lazar Nikolić i Jovan Milošević, pa je selektor napravio jasan rez pred važan duel i prednost dao nešto iskusnijem timu.

Srbija će Holandiju dočekati u nedjelju od 18 časova na stadionu "Rajko Mitić", a biće to prvi susret dve reprezentacije otkako je Srbija postala samostalna.

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