Srbija će dočekati Holandiju u meču A lige u Ligi nacija, a Veljko Paunović će se naći oči u oči sa Ćavijem Ernandezom. Ovo je sve što treba znati o toj utakmici.

Izvor: MN PRESS

Srbija je počela takmičenje u Ligi nacija dramatičnim porazom od Grčke 2:1 nakon što smo na "Marakani" primili gol u 95. minutu, a sada slijedi nastavak. Sljedeći meč takođe igra na domaćem terenu, ovaj put sa Holandijom.

Selekcija koju sa klupe predvodi Ćavi Ernandez u prvom meču je remizirala sa Njemačkom 1:1, a sada dolazi na najveći srpski stadion sa željom da pobijedi. Utakmica se igra od 18 časova, a prenos će biti na "RTS"-u i "Areni sport".

Šta očekujemo od Srbije?

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Nismo baš sigurni. Mnogo igrača na mnogo pozicija isprobao je Veljko Paunović, a djeluje da će ipak od ove Lige nacija početi da se pravi kostur tima koji bi trebalo da bude prepoznatljiv. Očekuju se sigurno neke promjene u odnosu na poraz protiv Grčke, ali vidjećemo kakve.

Šta je rekao Veljko Paunović?

Vidi opis Srbija - Holandija: Sve što treba da znate o meču, Veljku Paunoviću i šansama Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

"Moj metod je da kroz povjerenje i podršku probudimo i onu drugu stranu. Da li je to ono što mi Srbi imamo kada smo najbolji, naš inat, da li je to glad… Fudbal se igra kada si gladan, kada si bijesan. Bijesan u onoj mjeri u kojoj to možeš da pretvoriš u energiju iz koje će doći rezultat ili preokret", rekao je Paunović.

Šta je rekao Ćavi Ernandez?

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"Iznenađen sam kako je izgledala i kako je završena utakmica Srbije i Grčke, jer je Srbija igrala kod kuće. Ali, u fudbalu se nikada ne zna. Što se nas tiče, želimo da od početka preuzmemo inicijativu, da dominiramo terenom. Ima Srbija dosta individualnog kvaliteta, igra direktan fudbal, sa dosta dugih lopti, dobra je iz prekida... Neće biti lako", rekao je Ćavi.

Šta znamo o Holandiji?

Kao novi selektor Ćavi Ernandez je protiv Njemačke izveo tim sa četvoricom pozadi, dvojicom u vezi, tri ofanzivca i jednim napadačem. Povrijedio mu se Brajan Brobi i najvjerovatnije ga neće biti, a zamijenio ga je u špicu Meks Merdnk iz AZ Alkmara. Takođe ne bi bilo iznenađenje da mladi Ruben Van Bomel počne meč pošto je upravo on asistirao Kodiju Gakpu u 92. minutu za izjednačenje protiv Nijemaca.

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