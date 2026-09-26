Kako će se Holandija spremati za Srbiju? Tadić otkrio plan rivala kojeg dobro poznaje

Kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić analizirao je narednog protivnika Orlova, naciju koju dobro poznaje - Holanđane.

Izvor: FSS

Dušan Tadić očekuje zahtjevnu utakmicu protiv Holandije, ali vjeruje da Srbija ima dovoljno informacija o narednom rivalu. Kapiten Orlova dobro poznaje veliki broj holandskih reprezentativaca, što bi moglo da bude od koristi ekipi Veljka Paunovića pred duel u Ligi nacija.

Srbija će Holanđane ugostiti u nedjelju od 18.00, a Tadić je pred utakmicu govorio o pripremi meča i analizi protivnika.

"Poznajemo dosta igrača, igrao sam sa 50-60 posto reprezentativaca, a protiv ostalih sam igrao. Lijepo je vidjeti u kom smjeru su im otišle karijere. Velika većina ozbiljni klubovi, lijepo je to vidjeti.Mislim da selektor i njegov tim rade besprijekorno analizu, uvijek dobijemo dobre informacije. Možemo mi nešto da dopunimo, ali mislim da nema potrebe, vode računa o svemu", rekao je Tadić na konferenciji za medije.

Holanđani bi, prema Tadićevom mišljenju, mogli da budu više koncentrisani na sopstvenu igru nego na ono što Srbija priprema za njih. Promjena na klupi dodatno utiče na način rada reprezentacije.

"Generalno, Holanđani ne vode toliko računa o protivniku, analiziraju, ali razmišljaju o sebi, pogotovo sa novim selektorom. Mislim da su fokusirani više sami na sebe", dodao je Tadić.

Kapiten Srbije osvrnuo se i na prethodni duel sa Grčkom i poraz od 2:1 na stadionu "Rajko Mitić". Iz tog susreta, kako ističe, reprezentacija može da izvuče korisne zaključke.

"Dobro smo krenuli, bilo je dobro, malo smo im prepustili inicijativu mahinalno. Mislim da je bila jako dobra utakmica da izvučemo pouke i da vidimo gdje hoćemo da završimo. Kada igraš protiv takvih reprezentacija samo možeš da izvlačiš pouke, da dobiješ konstruktivnu kritiku, da pravimo ekipu za taj mart koji je najbitniji", jasan je kapiten Srbije.

Posebnu pažnju Tadić je posvetio Lazaru Samardžiću, koga vidi kao jednog od igrača koji bi u budućnosti mogao da preuzme veću ulogu u nacionalnom timu. O njihovom odnosu govorio je veoma pozitivno, ali je mladom reprezentativcu poručio i šta očekuje od njega.

"Imamo dobar odnos, super smo se slagali od početka. Volim ga mnogo, kakav je igrač, kakav je momak. Pričali smo o njemu, on je fenomenalan igrač, mislim da treba da bude bezobrazniji, da treba da preuzme odgovornost, da bude žustriji. Mi smo svi ovdje drugačiji profili i karakteri. Neko je mirniji, neko žustriji, svi smo ovde tu da pomognemo svima da budu bolji. Tako je i meni bilo kad sam dolazio. Mislim da će on tek da pruža dobre partije", poručio je Tadić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!