Teodora Kostović u finalu: Rezultat karijere, 19-godišnja Srpkinja juri Top 100

Teodora Kostović nakon debija na grend slemovima ove sezone uspjela je da uđe i u svoje prvo WTA finale.

Izvor: Kai Taller / Newspix.pl / Profimedia

Teodora Kostović je u finalu! Mlada srpska teniserka plasirala se u finale turnira WTA 125 kategorije u Ankari pobjedom nad Ruskinjom Popinom Jatčenko 7:5, 7:5 u neizvjesnom duelu. Sada je čeka finale sa Turkinjom Berfom Čengiz koja je u svom polufinalu pobijedila Deniz Dilek 6:4, 6:1.

Na putu do finala Teodora je prvo savladala Ansari iz Amerike 6:3, 6:1, zatim Berteu iz Rumunije 6:3, 6:1, a onda Kineskinju Tijan 6:0, 7:5. Prije ovoga je imala i sjajan turnir u Sao Paulu gdje je stigla do trećeg kola.

Do sada je Teodora Kostović najbolje bila plasirana kao 146. na WTA listi, ali je ovom pobjedom uspjela da obezbijedi 540 bodova ove sezone i u ponedeljak će biti najmanje 139. Ukoliko uspije da pobijedi Turkinju u finalu biće 131.

Ko je Teodora Kostović?

Teodora ima 19 godina, dolazi iz Novog Sada i ovo joj je rezultat karijere. Ove sezone je debitovala i na grend slemovima pošto je igrala prvo kolo Vimbdlona, a očekujemo je naredne sezone stalno na najvećem nivou. Seniorka je od 2024. godine, a do sada je osvojila ITF turnire u Srbiji dva puta. Sada će nastupiti u Adani, pa u Samsunu i Roventu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!