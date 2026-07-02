"Pobogu više, pretjerujete": Poznati novinar stao u odbranu Srpkinje, javno prozvao Sabalenku zbog izjave

Poznati teniski novinar Žoze Morgado stao je u odbranu Teodore Kostović poslije izjave Arine Sabalenke o njoj

Izvor: Epa/Adam Vaughan/Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Arina Sabalenka pobijedila je Teodoru Kostović na startu Vimbldona (6:2, 6:3) i poslije toga je nastao haos. Bjeloruskinji se nije dopala izjava srpske teniserke koja je rekla da "želi da vidi kako će rivalka da reaguje na snagu njenih udaraca". Pokušala je Sabalenka da je ponizi i tada, a i poslije pobjede u drugom kolu.

Zbog svega toga je reagovao jedan od najpoznatijih teniskih novinara Žoze Morgado. Javno je stao u odbranu srpske teniserke. Prosto i jednostavno, gleda stvari na normalan način. Možda je Teodora malo i pretjerala sa izjavom, ali se radi o djevojci koja ima 19 godina i koja je prvi put igrala na Centralnom terenu i to protiv najbolje na svijetu. Sve to je proces učenja i to je nešto što bi Sabalenka trebalo da zna i da pruži lekciju i podršku, a ne da proziva.

"Malo sam subjektivan jer sam upoznao Teodoru tokom nekoliko sedmica kada je igrala u Portugalu i divna je djevojka. Ali, ovo je već pretjerivanje. Njena izjava je od prije pet dana pobogu. Hajde da idemo dalje", napisao je portugalski novinar Morgado.

Šta je Sabaleka rekla o Teodori?

Novinari su pitali Sabalenku i poslije drugog kola o toj izjavi Teodore Kostović.

"Mislim da je pokušala da prevari sebe i da poveća svoje samopouzdanje koje nije imala. Ne znam, ponekad to upali, zavisi od ličnosti. Ponekad moraš da lažiraš dok ne uspiješ. Ali isto tako ponekad moraš da ostaneš prizeman i realan i da radiš sa onim što imaš. Za mene je ta poruka bila malo previše. Razumjela bih da je imalo smisla. Ušli smo u meč i pitala sam se o kojoj to snazi ona priča. Ponekad djeluje ako imaš tu vjeru u sebe, ali ako to pričaš i stvarno ne vjeruješ, onda moraš da radiš na sebi. Ne znam šta je tačno pokušala da uradi, ali iz mog ugla je djelovalo malo kao lažiranje", poručila je Sabalenka.