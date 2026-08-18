Novak Đoković najavio je da će u dokumentarcu o njegovom životu i karijeri, "Zimski vuk", biti detaljno objašnjeno i šta je sve morao da trpi u pritvoru u Australiji

Izvor: X.com

Najveći teniser svih vremena Novak Đoković (39) dao je emotivni intervju uoči premijere Amazonovog dokumentarnog filma o njemu, "Zimski vuk" i govorio o najznačajnim trenucima svog života i karijere. A zatvaranje u Australiji u ekstradicioni pritvor i to na skoro 11 dana 2022. godine jedno je od najtraumatičnijih iskustava koje je doživio.

"Nikad nisam imao namjeru da izazovem sav taj haos koji mi se dogodio u Australiji. Mnogi ljudi i dalje ne znaju šta se zaista dogodilo i šta je prava istina", rekao je Novak.

"Nisam se uklapao u svjetski politički narativ u tom trenutku. Podijeliću sve o tome u svom dokumentarcu, jer je važno da ljudi znaju kakva mi se nepravda dogodila", dodao je Đoković.

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Te zime 2022, Novak je stigao na Australijan open sa neophodnom dokumentacijom i to je dokazao i odlukom suda države Viktorija, da je ispunio sve uslove za vizu i boravak u toj zemlji. Međutim, ekspresno je deportovan iz Australije i to diskrecionom odlukom ministra za imigraciju Aleksa Houka.

Prema obrazloženju ministra, Novak je predstavljao "opasnost po javno zdravlje". Ministar je tvrdio da Đoković kao osoba koja nije vakcinisana protiv korona virusa podstiče antivakcinalno raspoloženje i da je zato neophodno da što prije napusti zemlju, što je Novak i uradio.

Naredne, 2023. godine Đoković se vratio na Australijan open i osvojio ga rekordni 10. put. Ove godine je takođe stigao do završnice turnira i nastupio u finalu, u kojem je izgubio od Karlosa Alkaraza.

Australiji je oprostio, jer je najveći

Vidi opis Novak Đoković: "Ljudi ne znaju šta se sve dogodilo, otkriću sve o nepravdi prema meni" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FAMO/MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: FAMO/MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: FAMO/MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: FAMO/MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: FAMO/MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Đoković je nedavno u jednom intervjuu za australijske medije bio upitan za najljepše uspomene iz te zemlje. Mnogi bi "eksplodirali" i sasuli sagovornicima sve u lice, ali on je i tada pokazao veličinu i sačuvao pribranost. Umjesto namršenog Novaka, u studiju su vidjeli njegovo nasmijano lice i kao i uvijek - uljudan, prijatan odgovor.

"Mislim da je bilo mnogo više pozitivnih, svijetlih i lijepih trenutaka i iskustava tokom mog boravka u Australiji. Čak i ona teška, izazovna 2022. godina, o kojoj smo pomalo govorili i u filmu - predstavljala je veoma dragocjeno iskustvo za mene. Znate, ne gajim nikakvu gorčinu zbog onoga što se desilo u prošlosti. Naprotiv, uvijek se radujem povratku u Australiju", rekao je Novak Đoković i pokazao svoju veličinu.

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(MONDO)