Ovako je Vedrana Rudan branila Novaka: "Bar da si princ kriminalac, a ne divlji Balkanac"

Vedrana Rudan je žestoko branila Novaka Đokovića, kritikujući deportaciju i nehuman tretman koji je doživio u Australiji.

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Poznata hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške bolesti. Ostaće zapamćena po sjajnim djelima, kolumnama i britkom jeziku koji je često znao da ostavi bez teksta, ali je svoj stav uvijek branila - pa i po cijenu da će zbog njega imati i posljedica.

Tako je stala na stranu i srpskog tenisera Novaka Đokovića koji je deportovan iz Australije u januaru 2022. godine u sada dobro poznatom slučaju koji je čitav svijet pratio tri nedjelje. Na kraju, čak iako je Đokoviću dozvoljeno da ostane u zemlji i učestvuje na Australijan openu, odlukom ministra naložena je njegova deportacija. Imao je tretman kao kriminalac, boravio je u nehumanim uslovima, a zatim su ga ispratili na aerodrom i poslali u Dubai.

Komentar situacije u kojoj se našao srpski as dala je hrvatska književnica Vedrana Rudan, koja je na svom blogu objavila tekst "Komonvelt Australija", u kojem je žestoko kritikovala odluku tamošnjih vlasti da deportuju Novaka.

Kako je Rudan branila Novaka Đokovića?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Otkrila je šta joj smeta u toj priči, pitala zašto se niko nije bavio slučajem Rafaela Nadala i poslala pitanje o članu kraljevske porodice, koji bi vjerovatno bez problema mogao da uđe u tu zemlju, bez obzira na tužbu protiv njega za se*sualno zlostavljanje maloljetnica.

"Ne znam šta se, dok ovo pišem, dešava Đokoviću u leglu demokratije. Je li u pritvoru, zatvoru, obješen, pušten, otjeran, popljuvan ili samo s lisicama na rukama ubačen u avion?Zašto sam na strani Đokovića iako sam luda vakserica? Ne razumijem se u tenis, moja jedina veza s tenisom je Nikola Pilić, naš dragi dugogodišnji kućni prijatelj. Ali Nikola, Niki Pilić je uvijek bio nešto više od tenisa. Ja odmjerenijeg, poštenijeg, plemenitijeg i časnijeg čovjeka u životu vidjela nisam. Danas mi je rekao: 'Dali su mu vizu, oduzeli su mu vizu. Tretiraju ga kao kriminalca. Sve je to politička farsa."

Izvor: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

"Šta meni smeta u ovoj priči? Najprije činjenice. Je li se Đoković vakcinisao dva puta? Nije. Je li Komonvelt Australija insistirala da niko u to leglo demokratije ne smije kročiti nogom ako nije dva puta vakcinisan 'određenim cjepivom'? Jeste. Je li Komonvelt Australija sama sebi skočila u usta i pustila Đokovića u krilo svoje iako nije poštovao ono u što se Komonvelt zaklinje otkako su nam Kinezi ili dragi Bog uvalili koronu? Jeste. Je li isti Komonvelt Australija progledao kroz prste Nadalu iako ni on nije poštovao zadana pravila? Jeste. Ko o tome govori? Nije to isto? Ista je to priča. Radi se o principu. Kad neka zemlja sebe drži leglom demokratije onda ni Nadal ne bi smio biti izuzetak, ma koliko ne bio 'Balkanac'", dodala je Vedrana Rudan tada.

"Za vas je Novak divljak"

Novak Đoković u automobilu sa maskom.

Izvor: Tania LEE / AFP / Profimedia

"Zašto naglašavam da se Australija zove Commonwealth of Australia? Važno je. Šefica toga nečega što trenutno urla o demokratiji i poštovanju zakona je Elizabeta Druga. Ta gospođa, neki je nazivaju najmoćnijom ženom na svijetu, ima sina Endrjua koji je već jako dugo najpoznatiji svjetski silovatelj maloljetnica.

Jesu li se ikad šefovi Australije oglasili na tu temu? Princ Endrju, umjesto da svoje dane provodi na robiji u tamnici sa sebi sličnima, sjedi u dvorcu i čeka Australijan open. Ludi engleski premijer Džonson nedavno je svoj brlog uredio lovom koju mu je poklonio tamošnji tajkun. Pitanje svih pitanja glasi, je li se Džonson ponaša poput 'Balkanca' ili se mi 'Balkanci', kad smo najgori, ponašamo poput Džonsona?

Mislite da ova dvojica propalica nemaju nikakve veze s Đokovićem? Imaju, imaju."

Izvor: YouTube/BBC News night

"Za zapadnjake je Đoković divljak kome treba pokazati šta je demokratija. Lopini i silovatelju ništa ne treba ni pokazati ni dokazati. Oni vrlo dobro znaju da između njihove demokratije i fašizma razlike nema.

Đokoviću, da si princ, silovatelj djevojčica, premijer kriminalac ili premijer koji se preko leša sportiste bori za novi mandat svi bi ti putevi bili otvoreni, sve bi ti vize bile valjane. Ovako... Ovako si samo simbol onih, nisu malobrojni, koji shvataju da se svijet dijeli na 'divlje Balkance' i 'civilizovane' kriminalce", napisala je hrvatska književnica Vedrana Rudan u zaključku.

Od čega je preminula Vedrana Rudan?

U pitanju je rak žučnih kanala, poznat i kao holangiokarcinom i predstavlja rijedak, ali ozbiljan oblik raka. Razvija se u žučnim kanalima, odnosno cijevima koje prenose žuč iz jetre i žučne kese do tankog crijeva. Žuč je tečnost koja ima važnu ulogu u varenju masti.

Jedan od razloga zbog kojih se ovo oboljenje smatra posebno podmuklim jeste činjenica da u ranim fazama često ne izaziva jasne simptome. Zbog toga se rak žučnih kanala u mnogim slučajevima otkrije tek kada je bolest već uznapredovala.

Rano otkrivanje je zato od velikog značaja. Bolest može neko vrijeme da napreduje gotovo neprimjetno, dok se simptomi mogu pojaviti tek kada tumor počne da ometa normalan protok žuči ili zahvati okolna tkiva. Zahvaljujući napretku u dijagnostici, hirurgiji i različitim oblicima terapije, mogućnosti liječenja danas su bolje nego ranije, ali pravovremena medicinska procjena i dalje ima ključnu ulogu.