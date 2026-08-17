Iskrena ispovijest Marka Đokovića: Molio za roditeljsku ljubav, sve puklo zbog Novaka

Marko Đoković izašao je u javnost sa emotivnom pričom i otkrio sve o najtežem periodu u životu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Brat Novaka Đokovića, Marko, već godinama ne živi u Srbiji i o njegovom životu se jako malo zna. Ovog puta je ponovo došao u žižu javnosti jer organizuje humanitarni turnir "Ljubav, mir i prijatelji", zajedno sa velikim prijateljem i nekdašnjim Novakovim trenerom, Pepeom Imazom.

Tokom najave turnira, srednji Đoković je otvorio dušu i otkrio koliko je bilo teško odrastati u Novakovoj sjenci. Utjehu mu je ponudio španski guru, koji je jedno vrijeme bio član stručnog štaba najboljeg svih vremena.

"Bio sam u teškom periodu života. Patio sam. Išao sam kod psihologa, pokušavao sam sve, a Pepe Imaz mi je otvorio dio mene koji je bio skriven kada sam ga slučajno upoznao u Marbelji", rekao je Marko za "La Vanguardiju" pred početak teniskog turnira.

Izvor: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Fokus u teniskoj akedemiji Pepe Imaza u Marbelji je da djecu što bolje spremi na izazove koje donosi svijet profesionalnog sporta i posebno pažnja se posvećuje trouglu dijete-roditelj-trener. Priznaje da je on naišao na nerazumijevanje roditelja, koji su bili fokusirani na karijeru njegovog brata.

"Zamislite šta se događa u glavi djeteta koje nema priliku da podijeli ono što osjeća jer postoje situacije kada roditelji ne slušaju. Vidjeli smo dosta takvih iskustava, a to se dogodilo i meni. Ovaj turnir pruža priliku da se izraziš", rekao je Đoković u emotivnom obraćanju.

Njegovi roditelji su bili preopterećeni poslom kako bi porodici obezbijedili egzistenciju, ali im je promaklo da se on psihički osjećao loše. Marko i Đorđe su ostali uskraćeni za mnogo toga i sada o tome može javno da govori.

Ne krivi Dijanu i Srđana ni za šta, već je njegova misija da se to ne dogodi drugoj djeci. Pokušao je "da kupi ljubav" preko tenisa, ali to je još gore uticalo na njegovo stanje uma.

"Kao dijete tražio sam pažnju svojih roditelja, ali oni nisu imali ni energije ni vremena. Razumijem ih. Tražio sam ljubav kroz tenis i pogriješio sam. Sa Novakom je ljestvica bila veoma visoko postavljena, a kada nisam uspijevao da je dostignem, dolazila je frustracija".

Prisjetio se kako je izgledao momenat kada je Novak krenuo u Njemačku na tenisko usavršavanje, otac Srđan je stavio veliki pritisak na njega.

"Kada je Novak morao da napusti Srbiju kako bi napredovao, moj otac je sjeo sa njim, izvadio deset evra i rekao mu: ‘Ovo je sve što sada imamo. Ne mogu više da te pratim. Ili ćeš se ovome posvetiti 100 odsto ili više nećemo moći da plaćamo.Zamislite koliki je to pritisak bio za Novaka. Nije imao prostora za neuspjeh", rekao je brat najboljeg tenisera ikada.

Novak je svjestan svega

Novak Đoković je nedavno u emotivnoj ispovijesti govorio o svom teškom odrastanju, kao i o borbi čitave porodice da on uspije u tenisu.

"Vezao bih to za svoje djetinjstvo i odrastanje u zemlji devastiranoj ratom, sankcijama, embargom, ekonomskom i društvenom krizom... Odabrao sam najskuplji sport i roditelji su htjeli da me podrže. Imam dva mlada brata i htjeli su da se bave tenisom, ali zaista nisu dobili takvu podršku kakvu sam ja dobio. Moj roditelji su se loše osjetili zbog toga, ali tada su morali da donesu odluku", kazao je Novak.

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Pogledajte 00:10 Novak Đoković igra kolo Izvor: Instagram/Djoker Nole Izvor: Instagram/Djoker Nole

(MONDO)