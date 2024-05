Životna priča Marka Đokovića i bol koji je ocu Srđanu rak-rana

Priča Marka Đokovića nije tako jednostavna, prošao je kroz velike izazove, a njegov otac ne krije koja je najveća želja koju ima za svog srednjeg sina.

Novaka Đokovića (36) odlično zna cijeli svijet, Đorđe Đoković (28) bio je direktor teniskog turnira u Srbiji, sada je u košarkaškom klubu Dubai i pokušava da ga uvede u Evroligu. Srednji među braćom je Marko Đoković (32). O njemu se ne zna previše, prvenstveno zato što se trudi da svoj privatni život čuva od očiju javnosti.

Jedna od malobrojnih stvari koja je poznata o njemu je da se već duže vrijeme zabavlja sa modnom dizajnerkom iz Brazila Letisijom Tesari. Njih dvoje su zajedno oko sedam godina. Spekulisalo se da su se tajno vjenčali, ali je to brzo demantovao Srđan Đoković.

"Kada se odluči na taj korak, nećemo kriti, svi će znati. Nikada nikoga nisam pitao kada sam birao za sebe, tako sam vaspitavao i svoje sinove. Mi se nismo miješali niti ćemo se miješati u njihove izbore, ali sam potpuno siguran da je Marko napravio pravi izbor", poručio je Srđan Đoković u razgovoru za "Blic".

Očekuje se da će njih dvoje stati na "ludi kamen" u bliskoj budućnosti, a dok se čeka da izgovore sudbonosno "da", podsjetimo se i njegove životne priče, na momente prožete velikim izazovima.

Naravno, kao Novakov brat imao je otvorena vrata u svijetu tenisa, bavio se "bijelim sportom", pokušao je da napravi karijeru, ali je brzo odustao. Svjestan je i on bio da je daleko od starijeg brata sa kojim je igrao i u dublu. Nastupao je uglavnom na manjim turnirima i zvanično se penzionisao 2019. godine. Najbolji rang u karijeri bio mu je 571. mjesto. Jedan od zanimljivih podataka iz karijere jeste da je na turniru u Beogradu 2012. godine pobijedio Karlosa Gomeza Ereru. Španac mu je predao u prvom setu kada je Marko vodio sa 4:1. Ako vam to ime zvuči poznato, to je zato što je "Čarli" sada Novakov sparing partner.

MARBELJA I BORBA SA DEPRESIJOM

Marko već dugo živi u Marbelji, mjestu u Španiji koje je ujedno i Novakova baza za treninge. Radi na teniskoj akademiji i upravo ga je sve to izvuklo iz teškog perioda. Borio se sa depresijom, bio je u baš lošem stanju i srećom je uspio da se izbori sa svim tim. U tome mu je pomogao i Pepe Imaz, čovjek koji se često nalazio na udaru zbog svog načina rada i mantri "Ljubav i mir".

Priznao je i on sam da mu je tada bilo teško.

"To je filozofija života. Bio sam u depresiji kada sam imao 20 godina. Tada sam upoznao Pepea i mnogo mi je pomogao. Njegova mantra znači voljeti sebe, da bi mogao da voliš druge ljude. To i Novak sada osjeća", ispričao je Marko u jednom od intervjua u tom periodu.

NOVAK GA ISTJERAO SA MEČA

Kada se spomenu Marko i Novak jedan momenat mnogima pada na pamet. U pitanju je finale turnira u Adelejdu protiv Sebastijana Korde kada je Nole pobjesnio, bio je žestoko nervozan i u jednom momentu je počeo da viče ka svojoj loži i vikao "Izađiiiii". Tada su njegov boks napustili Marko i tadašnji agenti Eduardo Artaldi i Elena Kapeljaro. Marko se kasnije vratio.

Dobio je Novak taj meč, pa je onda sa mikrofonom u ruci uputio izvinjenje. "Hvala mom timu što me trpi i toleriše i kad je dobro i loše. Nije lako biti sa mnom, ali to cijenim. Marko je tu sa mnom, hvala ti i volim te", rekao je Novak u intervjuu na terenu. Njih dvojica imaju odličan odnos, često je baš Marko bio sa njim na turnirima, zajedno su slavili velike uspjehe.

BIO JE NA SVADBI KOD ĐORĐA

Najmlađi od braće Đoković, Đorđe, vjenčao se 2022. godine. Izgovorio je sudbonosno "da" sa Saškom Veselinov u Beogradu u crkvi "Svetog Marka". Ceremonija je obavljena u užem krugu ljudi, uglavnom onih bližih, a bilo je spekulacija da Marko nije došao na svadbu.

Ekspresno je to demantovano, pošto su se brzo pojavile fotografije iz crkve na kojima se vidi da je Marko bio tu i da je sa Novakom i članovima porodice dodatno upriličio dan za pamćenje svog brata.

Velika bol Srđana Đokovića

Marko se i dalje rijetko pojavljuje u javnosti, živi u Marbelji, dok se njegovi najbliži nadaju da će se vratiti kući. "Uradiću sve da se Marko vrati u Srbiju, to mi je rak-rana što živi u Španiji", izgovorio je Srđan Đoković jednom prilikom u intervjuu za Radio-televiziju Srbije

"Nije podnosio to što je Novakov brat. Gde god da se pojavi, svi bi ga pitali za Novaka, a on je govorio da ga puste na miru, da je on Marko. Zato je otišao. Na ljeto završavamo veliku kuću nadomak Rume, nadam se da ću ga tako privući da dođe", govorio je Đoković senior prije nekoliko godina.

Prošlog mjeseca, kada je Novakov i Markov otac bio hospitalizovan i hitno operisan zbog pada i preloma ruke, uz Noleta je i Marko odmah došao u Urgenti centar, da posjeti oca i da bude uz njega kada je to važno.

