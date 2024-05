Novak progovorio o novom članu tima!

Novak Đoković razgovarao je sa novinarima pred početak turnira u Rimu.

Izvor: Felice Calabrò / IPA / Profimedia

Novak Đoković ide po sedmu titulu na turniru u Rimu. Šest puta je podizao pehar na ovom takmičenju, a ove sezone do sada to nije uspio nijednom. Već smo u maju, a Nole nema trofej. Zato želi da u Italiji dođe do njega i da sa dodatnim samopuzdanjem ode na Rolan Garos.

Stigao je u italijansku prestonicu i tamo je održao i prvu konferenciju za medije.

"Nije bilo u rasporedu da igram u Madridu, plan je bio da dođem ovdje. Imao saj dovoljno vremena da odmorim i da treniram. Stigao sam prije nekoliko dana, trenirao sam na centralnom terenu i imaću četiri-pet dana za trening prije prvog meča", počeo je Novak.

Njegov cilj je jasan, želi da podiže formu.

"Nadam se da ovdje mogu da igram bolje nego u Monte Karlu, to mi je želja, kao i da doguram što dalje. Vidjećemo. Koncept je drugačiji. Prvi put su Rim i Madrid turniri koji traju dvije nedjelje, kao Indijan Vels i Majami i to daje više vremena za odmor između mečeva što može da bude od koristi za mene."

Gebhard Fil-Grič ponovo je član stručnog štaba umjesto Marka Panikija sa kojim je prekinuo saradnju.

"Radim sa kondicionim treneorm sa kojim sam sarađivao mnogo godina. Nije mi trebalo mnogo vremena da se adaptiram na njegov program i pristup. Odlično se poznajemo i zbog toga smo sinhronizovani od samog početka, znamo šta želimo i kakav pristup je potreban. Vidjećemo kako će to da se prenese na teren".

Na rimskoj šljaci Novak je već trenirao sa Grigorom Dimitrovim i Holgerom Runeom.

"Trening sa sparing partnerom nije isti kao kada treniraš sa igračem koji je u top 5 ili top 10 na svijetu. To je za mene sjajna prilika da osjetim teren, da se priviknem što lakše i da izgradim taj momentum."

Izvor: MN PRESS

Za kraj je upitan i o odlasku u penziju Dominika Tima što su prenijeli austrijski mediji.

"Ne želim da komentarišem spekulacije, dok ne čujem to zvanično od njega, ne želim da pričam na tu temu. Mogu da kažem da je Dominik sjajna osoba i primjer osobe koja nikada ne odustaje, čak i kada je imao velike probleme sa povredama. Pokušava da se vrati na nivo na kom je bio kada je osvojio grend slem i bio u vrhu. Znam koliko mu je teško, pošto sam i ja 2018. imao ozbiljnu povredu lakta, ali sam uspio da se vratim poslije šest-sedam mjeseci. Kod njega to traje već nekoliko godina i nije mu lako. Kao ljubitelj tenisa i njegov kolega nadam se da će se vratiti, jer je uzbudljivo gledati ga. Nadam se da će ostati i da će još dugo igrati, jer je on važan za naš sport, ali naravno, odluka je njegova", zaključio je Đoković.

