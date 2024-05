Ludnica zbog Novaka Đokovića u Rimu, reagovalo i obezbjeđenje! (VIDEO)

Zbog ogromnog interesovanja navijača za Novaka Đokovića i obezbjeđenje je moralo da reaguje.

Gdje god se Novak Đoković pojavi, tu nastaje ludnica. Nije bitan grad ni država, svi žele da se slikaju, da dobiju autogram, uspomenu za cijeli život. Baš to se dogodilo u Rimu. Nije srpski as mogao da se probije do terena za trening tako lako, pošto je bio opkoljen sa svih strana.