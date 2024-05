Đokoviću oteli titulu - a on je pokupio! Teniski svijet u šoku - oglasio se i Novak

Novak Đoković reagovao je na navode o odlasku Dominika Tima u penziju.

Izvor: Ella Ling/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković čeka rivala u Rimu, u svom pohodu na sedmu titulu u "vječnom gradu". Prije početka turnira održana je konferencija za medije na kojoj je srpski as odgovarao na pitanja novinara. Jedno od njih bilo je u vezi njegovog prijatelja i dugogodišnjeg rivala Dominika Tima.

Austrijski mediji prenijeli su informaciju da će on da se povuče ove godine i da će mu posljednji turnir u karijeri biti u domovini, u Beču (od 21. do 27. oktobra). Predstavnike "sedme sile" zanimalo je šta Srbin misli o tome. "Ne želim da komentarišem spekulacije, dok ne čujem to zvanično od njega, ne želim da pričam na temu njegovog penzionisanja", počeo je Novak.

Na kratko je zastao, pa je odlučio da priča o nečemu drugom. O tome kakav je Dominik kao čovjek i igrač. "Mogu da kažem da je Dominik sjajna osoba i primjer nekoga ko nikada ne odustaje, čak i kad ima velike probleme sa povredama. Pokušava da se vrati na nivo na kom je bio kada je osvojio grend slem i bio u vrhu."

Dominika muče problemi sa koljenom i sa ručnim zglobom, zbog toga je trenutno na 117. mjestu na ATP listi, ispao je nedavno u kvalifikacijama za Masters u Madridu. "Znam koliko mu je teško, pošto sam i ja 2018. imao ozbiljnu povredu lakta, ali sam uspio da se vratim poslije šest-sedam mjeseci. Kod njega to traje već nekoliko godina i nije mu lako. Kao ljubitelj tenisa i njegov kolega nadam se da će se vratiti, jer je uzbudljivo gledati ga. Nadam se da će ostati i da će još dugo igrati, jer je on važan za naš sport, ali naravno, odluka je njegova", zaključio je Đoković.

Jedini grend slem trofej Tim je osvojio 2020. godine kada je u finalu US opena pobijedio Aleksandera Zvereva. Taj grend slem ostaće upamćen po diskvalifikaciji Đokovića pošto je lopticom pogodio ženu, linijskog sudiju. Organizatori su tada odlučili da ga izbace sa turnira, a Austrijanac je na kraju slavio.

Najbolji plasman u karijeri Timu je treće mjesto, igrao je u još tri grend slem finala. Na Australijan openu 2020. godine dobio ga je upravo Đoković, dok ga je u finalima Rolan Garosa 2018. i 2019. godine pobjeđivao Rafael Nadal.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!