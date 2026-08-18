Novak Đoković otkriva kako se zakleo sebi da će se odužiti roditeljima i kako mu djeca mijenjaju život. Saznajte više o njegovom dokumentarnom filmu "Zimski vuk".

Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković trenutno se nalazi u Americi gdje je igrao u Sinsinatiju, i gdje ga čeka učešće na US openu, dok paralelno sa tim promoviše i dokumentarni film o svom životu. U pitanju je Amazonov projekat "Zimski vuk" koji će premijeru imati 20. avgusta, a tim povodom Đoković je dao već nekoliko intervjua u kojima je bliže objasnio šta će moći da vide.

Vidi opis Novak Đoković: "Zakleo sam se sebi zbog Srđana i Dijane - i tako sam i uradio" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 7 / 7

Govoreći za "People", Đoković je rekao da je ovo njegov način da ga malo bolje upoznaju i ljudi koji nisu nužno njegovi navijači, ili recimo uopšte ne prate tenis, kojima će se možda otvoriti neki novi vidici o njegovom životu. Između ostalog, veliki dio filma posvećen je i Novakovom odrastanju i svim poteškoćama koje je imala njegova porodica zbog sankcija u Jugoslaviji, gdje su u nemaštini morali da pronađu novac za njega i njegov skup sport.

Izvor: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

"Zbog rata i ekonomske krize koja je zahvatila čitavu zemlju, morao sam veoma rano da 'odrastem' i preuzmem odgovornosti odraslog čovjeka, iako sam još bio daleko od toga da budem odrastao. Ali razumio sam misiju koja je bila preda mnom i nikada se nisam osvrtao. Gotovo sve što sam radio bilo je u službi tenisa", rekao je Novak Đoković.

Kako si se odužio roditeljima?

Srđan Đoković je činio sve da izvede Novaka na pravi put, čak se zaduživao i kod zelenaša, prodavao je stvari, tražio sponzore, vjerujući da će se to jednog dana isplatiti. Kako se Novak Đoković odužio roditeljima?

"Zakleo sam se samom sebi da ću se roditeljima odužiti, ne samo u finansijskom smislu i kroz materijalnu sigurnost, već sam želio da se osjećaju srećno, ponosno i sigurno. I tako se već prilično dugo osjećaju. Kao sin, imao sam osjećaj da sam u toj misiji uspio", dodao je Đoković.

Jelena je njegov najveći oslonac

Koliko god su roditelji bili najvažniji u njegovoj mladosti, toliko je djevojka, kasnije supruga Jelena Ristić, postala njegov najveći oslonac. U braku su od 2014. godine i imaju sina Stefana i kćerku Taru.

"Ona je jedina ozbiljna veza koju sam ikada imao. Zajedno smo odrastali, zaista. Bila je moja srednjoškolska ljubav. Naši putevi su se ponovo ukrstili u inostranstvu, jer je ona studirala u Italiji, a ja trenirao u Monte Karlu. Viđali smo se, a onda smo počeli da živimo zajedno. Uvijek je pružala veliku podršku mom putu i teniskom životu. Kao i u svakoj drugoj vezi, potrebno je mnogo odricanja i kompromisa", rekao je Đoković.

"Trudimo se da uvijek razgovaramo i podsjećamo jedno drugo na ljubav i temelje koje smo zajedno izgradili. Kao i svaki par, imamo svoje izazove i teške trenutke, ali trudimo se da uvijek razgovaramo o onome što nas muči, i ne samo kada nešto nije u redu, već i kada osjećamo ljubav i privrženost."

Sada su djeca najveći motiv

Novak Đoković ističe da su ga djeca promijenila, nabolje, kao i da zbog toga što želi da bude dio njihovih života neće još dugo profesionalno igrati tenis. Ali, rekreativno sigurno hoće.

"Vjerovatno sam imao najuspješnijih 18 mjeseci u životu nakon što se rodio moj sin (u oktobru 2014. godine, prim. aut.). Slična stvar dogodila se nakon što se rodila moja kćerka (u septembru 2017. godine, prim. aut.). Mnogo dugujem svojoj djeci. Svakodnevno me uče kako da oprostim, kako da budem prisutan u trenutku, kako da uživam u sadašnjem trenutku i kako da se igram sa životom", rekao je Đoković i zaključio:

"I dalje sam igrao pun raspored turnira, a bez podrške supruge to bi mi bilo veoma teško. Ona je bila moja stijena. Brinula je o našoj djeci i pomagala im da prebrode odsustvo svog oca, što je nešto što me i danas najviše boli. Ali radiš svoj posao i trudiš se da uradiš najbolje što možeš. Kada se vratiš kući, trudiš se da budeš prisutan koliko god je to moguće."