Novaka pitali za zemlju koja ga je proglasila za zlikovca: Progutao je knedlu i ovo izgovorio

Srpski teniser Novak Đoković je oprostio Australijancima 2022. godinu i za tu zemlju ga i dalje vežu najljepša sjećanja.

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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković tretiran je kao zlikovac tamo gdje je ostvario svoje najveće teniske uspjehe. Vjerovatno bismo sada pričali o inicijativi da Srbin dobije svoj stadion u okviru kompleksa Australijan Opena, da nije doživio progon u januaru 2022. godine. Iako je dobio svu potpunu dokumentaciju i "izuzeće" od vakcinacije da uđe u tu zemlju, uslijedio je jedan od najvećih skandala u istoriji sporta.

Đoković je prvo nekoliko dana proveo u hotelu za imigrante, onda je njegov slučaj završio pred sudom, da bi konačno bio deportovan. To Srbina nije spriječilo da se vrati i osvoji jubilarnu 10. titulu, što je uspjeh koji nikome ni blizu nije pošao za rukom.

Sada kada je pokorio tenis, bez ikakvih posljedica može da govori na bilo koju temu koja mu se nametne, mogao bi da označi krivce i otkrije pozadinu priče, ali on je rešio da je to za njega gotovo poglavlje. U dokumentarcu koji je nedavno predstavio "Zimski vuk", samo mali dio se tiče australijske bruke.

O tome je Novak nedavno govorio za tamošnje medije. I sama voditeljka je bila svjesna šta može izazvati svojim pitanjem, ali Novak je već odavno završio sa tom pričom i na Australiju ga sjećaju samo lijepe stvari.

"Imate tako dugu istoriju vezanu za Australiju. Vaš prvi grend slem bio je Australijan open -vaša prva grend slem titula. Ostvarili ste velike trijumfe na terenu Rod Lejver, ali znam da je bilo i teških trenutaka u Australiji. Dakle, kada razmišljate o tom odnosu sa Australijom, šta vam ta zemlja znači?", upitala je voditeljka emisije "Dan".

Đoković je sačuvao pribranost i po ko zna koji put pokazao zašto je jedan od najboljih u istoriji sporta. Želi da se sjeća 10 šampionskih pehara iz Melburna, a ne mračnog i šampiona nedostojnog hotela u kojem su ga držali kao zlikovca.

"Da, mislim da je bilo mnogo više pozitivnih, svijetlih i lijepih trenutaka i iskustava tokom mog boravka u Australiji. Čak i ona teška, izazovna 2022. godina, o kojoj smo pomalo govorili i u filmu - predstavljala je veoma dragocjeno iskustvo za mene. Znate, ne gajim nikakvu gorčinu zbog onoga što se desilo u prošlosti. Naprotiv, uvek se radujem povratku u Australiju", rekao je Novak i jednom za svagda zaključio ovu temu.