Američki trener Bred Gilbert dao je sebi za pravo da "savjetuje" Novaka Đokovića kako bi trebalo da se ponaša u 40. godini na ATP turu.

Izvor: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković mučio se na startu mastersa u Sinsinatiju i ispao je već u drugoj rundi. Argentinac Tirante, s kojim nikada do sada nije imao prilike da se susretne, napravio je preokret i slavio 2:1, iskoristivši to što je Đoković imao ozbiljne fizičke probleme. Teško je disao, povraćao je, jedva je stajao na nogama da bi završio meč...

Na kraju, to nije bilo dovoljno da dođe makar do treće runde u Sinsinatiju, što je sada već ozbiljan alarm pred US Open na kome će igrati krajem avgusta, pošto ne djeluje da je u najboljoj formi. To je zbog godina prije svega, potom komplikovanih vremenskih uslova koji su na snazi u SAD, ali i forme koja nije "izbrušena" pošto je većinu turnira ove sezone Đoković zapravo propustio i tek je na grend slemovima pokazivao nešto više.

Vidi opis "Ako tako nastaviš - ništa": Novaku Đokoviću lekcije sad deli i Bred Gilbert Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Shaina Benhiyoun / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

To je primijetio i bivši teniser i trener Bred Gilbert. Amerikanac koji je sarađivao sa Agasijem, Rodikom, Marejem, Nišikorijem i Koko Gof prokomentarisao je na Tviteru slabiju formu u kojoj se nalazi Novak Đoković.

"Novaku će biti sve teže da nastavi da igra na svom uobičajeno visokom nivou ako bude igrao tako malo turnira", primijetio je Gilbert i potom dodao da je ovo velika razlika u odnosu na njegova najbolja izdanja: "Kada je pobjeđivao i bio mlađi, nije bilo problema što je igrao tako mali broj turnira".

"Ali, mislim da su mu grend slem turniri u ovom trenutku mnogo bolji za postepeno uvođenje u takmičenje", dodao je Gilbert ocijenivši da trenutni pristup nije dobar.

Kako je Novak igrao ove godine?

Novak Đoković je igrao finale Australijan opena, što mu je prvo grend slem finale od ljeta 2024. godine, dok je takođe bio i u polufinalu Vimbldona. Što se tiče Rolan Garosa, tamo je zaustavljen u trećoj rundi, a na mastersima ima probleme jer nigdje nije prošao ni do četvrtfinala.

Indijan Vels - ispao u četvrtom kolu

Majami - nije igrao

Monte Karlo - nije igrao

Rim - ispao u drugom kolu

Montreal - nije igrao

Sinsinati - ispao u drugom kolu

Kakav je plan za US Open?

Novak Đoković planira da učestvuje na US Openu tokom kog će inače i promovisati svoj dokumentarni film "Zimski vuk" koji bi od 20. avgusta trebalo da bude dostupa na platformi "Amazon". Nakon toga ga očekuje učestvovanje u miks-dubl turniru uoči US Opena sa Arinom Sabalenkom, pa nastup u singlu.

Podsjetimo, upravo je US Open posljednji grend slem turnir koji je Novak Đoković osvojio. Potom je ispao u trećoj rundi, dok je lani poražen u polufinalu.