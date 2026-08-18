Rodri potpisao, predsjednik Barse slavio na ulici sa navijačima

Đoan Laporta slavio sa navijačima Barselone dolazak Rodrija iz Mančester sitija.

Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia / Instagram / juliclaramunt

Barselona je definitivno dovela Rodrija (30) iz Mančester sitija, a predsjednik kluba Đoan Laporta oduševljeno je slavio njegov dolazak, i to na ulici, sa navijačima. Oni su čekali ispred jednog restorana u kojem su članovi rukovodstva kluba ručali sa Rodrijem i njegovim saradnicima, a kada su zajedno izašli, nastao je delirijum.

Rodri je u utorak zvanično predstavljen kao fudbaler Barselone i potpisao je u govor do 2030, čime je okončan njegov transfer u Barselonu za 60 miliona plus bonuse. U svom prethodnom klubu je sedam godina igrao pod vođstvom Pepa Gvardiole i postao najbolji defanzivni vezista svijeta. Za to vrijeme je u dresu Španije pod vođstvom selektora Luisa De La Fuenta 2024. postao prvak Evrope, a ovog ljeta i šampion svijeta.

Maestralni vezista učiniće ekipu Hansija Flika još jačom i biće uz Lamina Jamala najveća zvijezda na stadionu Kamp Nou.

Barsa treći put dovela istog igrača

Desni bek Barselone Žoao Kanselo (32) treći put će doći u Barselonu, ali ovog puta "na neodređeno". U prethodna dva mandata dolazio je na pozajmice iz Mančester sitija (23/24) i Al-Hilala prošlog proljeća. Ovog puta stigao je u Barsu da u njoj ostane za stalno.

Kanselo je odustao od saudijskog fudbala i dogovorio svoj rastanak sa Al-Hilalom i potpisaće trogodišnji ugovor.

"Veoma sam srećan jer sam došao ovdje, gdje i hoću da budem. Trenirao sam odvojeno od tima i rekao sam Deku da ili ću doći u Barselonu ili ću provesti godinu u Al-Hilalu van tima, iako bi me plaćali. Odrekao sam se dijela plate da dođem, ali moja odluka je bila - ili Barselona ili ništa. Ovo je poseban klub, stigao sam da pomognem i da osvojim što više titula. Stvaramo sjajan tim!", kazao je Kanselo u ponedjeljak, poslije dolaska u Barselonu na potpis ugovora.

Koga je sve dovela Barselona?

Barselona je ovog leta dovela iz Engleske i Entonija Gordona (25), lijevo krilo Njukasla, za 70 miliona evra, a stiglo je i desno krilo Borusije Dortmund Karim Adejemi (24), kao i doskorašnje lijevo krilo akademije Briža, Džesi Bisivu (18) za 8,5 miliona evra.

Sa druge strane, iz Barse su otišli španski heroj finala Svjetskog prvenstva Feran Tores (26), u PSŽ za 48,5 miliona evra, lijevo krilo Ansu Fati (23) u Monako za 11 miliona, lijevi bek Žofre Torents (19) otišao je u Ajaks golman Injaki Penja u Panatinaikos za pet miliona, napadač Robert Levandovski (37) je otišao u Čikago bez obeštećenja, defanzivac Ronald Arauho (27) u Liverpul na pozajmicu, kao i golman Mark Ter Štegen (34) u Ajaks.

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