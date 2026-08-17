Odjeknula najveća transfer bomba: Barselona i Siti dogovorili transfer Rodrija!

Španac Rodri, potpisaće četvorogodišnji ugovor sa Kataloncima.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Gotovo je! Najveća bomba u svijetu fudbala ovog ljeta je odjeknula. Barselona i Mančester siti postigli su dogovor oko prelaska Rodrija, a transfer je vrijedan vrtoglavih 76,5 miliona evra.

Siti će odmah dobiti 60 miliona za jednog od najboljih fudbalera današnjice, dok će još 11 miliona potencijalno dobiti kroz bonuse. Evropski i svjetski šampion svijeta je imao još godinu dana ugovora sa "građanima", ali je njegova želja da se pridrži saigračima iz reprezentacije bila jača.

Tamo ga čekaju sedmorica zlatnih reprezentativaca Španije - Žoan Garsija, Erik Garsija, Pau Kubarsi, Gavi, Dani Olmo, Pedri i Lamin Jamal.

Ostalo je još da Rodri dogovori lične uslove sa Kataloncima, ali ne očekuje se da tu bude problema. Barselona želi najboljeg igrača Svjetskog prvenstva u svojim redovima i nudi mu četvorogodišnji ugovor.

Šampion Španije je prvobitno nudio 45 miliona evra i dodatne bonuse za sjajnog vezistu, dok je Siti tražio neverovatnih 80 miliona. Na zadovoljstvo obe strane, našli su se na cifri od 60 miliona uz propratne troškove i bonuse.

Podsetimo, Rodri je prešao u Siti iz Atletika 2019. godine i osvojio četiri titule u Premijer ligi, dva FA kupa, tri Liga kupa i Ligu šampiona, a posebno se pamti pobjedonosni gol u finalu 2023. godine. Za engleski klub je odigrao 298 utakmica, uz učinak od 28 golova i 32 asistencije. Prethodno je igrao za Viljareal, gdje je počeo seniorsku karijeru.

Bilo je spekulacija da je Real Madrid zainteresovan za njegov angažman, ali Barselona je bila favorit od starta i na kraju dobila dragocjeno pojačanje u veznom redu.