Rodri ide u Barselonu: Real sve dogovorio i riješio, a onda je poziv najbitnijeg čovjeka sve obrnuo naglavačke

Real Madrid je bio siguran da ima Rodrija, a onda je zazvonio telefon. Kada je pozvao Pep Gvardiola, sve se okrenulo i Barselona je osigurala strašan potpis.

Izvor: Andre Ricardo / Zuma Press / Profimedia

Rodri ide u Barselonu. Iako je djelovalo da će rođeni Madriđanin i izdanak omladinske škole Atletika uraditi nezamislivo i potpisati ugovor sa Real Madridom, na kraju je jedan poziv promijenio sve. Kako javljaju španski mediji, Pep Gvardiola je zvao svog dugogodišnjeg lidera u Mančester sitiju i ubijedio ga da se opredijeli za igranje u Kataloniji.

Nakon seniorskih početaka u Viljarealu, Rodri je proveo jednu godinu u Atletiku, a onda je na poziv Pepa Gvardiole otišao u Mančester siti. Tu je bio godinama i osvojio je sve, a nakon Zlatne lopte i nagrade za najboljeg igrača na svijetu, sada je riješio da promijeni sredinu.

Iako je Real Madrid sa njim pregovarao nedjeljama i mjesecima, i djelovalo je da je tu sve gotovo, sada se odjednom tu uključila Barselona, a izgleda da će na kraju pobijediti u ovom transfer ratu. Barselona će platiti 45.000.000 evra odmah, a zatim 15.000.000 kroz bonuse, a ostaje da se vidi kolika će biti Rodrijeva plata.

Takođe ostaje pitanje i kako će to uticati na tim. U centru veznog reda Barselona ima Frenkija de Jonga, Pedrija, Gavija, Marka Kasada, Marka Bernala, a i Erik Garsija je u posljednje vrijeme igrao kao defanzivni vezista.