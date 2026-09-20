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Pobjeda Igokee za kraj takmičenja u VTB Superkupu!

Pobjeda Igokee za kraj takmičenja u VTB Superkupu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Ekipa Nenada Stefanovića savladala Zenit u meču za peto mjesto.

KK Igokea, košarkaši Igokee Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee nakon poraza od CSKA i Lokomotive odigrali su meč za peto mjesto na VTB Superkupu i upisali pobjedu 83:79 nad Zenitom.

Prvo poluvrijeme pripalo je ruskoj ekipi koju sa klupe vodi Duško Ivanović. Zenit je na odmor otišao sa prednošću 38:30, a početkom druge četvrtine imao je i "plus 12".

Odgovorila je Igokea u nastavku, polako topila prednost, a onda serijom 9:0 povela 44:43. Treću četvrtinu završili su „igosi“ sa prednošću 57:55, koju su znali da sačuvaju u posljednjoj dionici.

Uspjevao je Zenit da stigne na poen ili dva zaostatka, međutim, Igokea je uspjela da na krjau ipak upiše pobjedu i na lijep način se oprosti od učešća na VTB Superkupu.

Najefikasniji u ekipi Igokee bio je Roman Pen sa 21 poenom, Nejt Pjer-Luis i Džoel Armotreding ubacili su po 16, a Petar Kovačević je dao 13 poena. U poraženom timu Aleks Pojtres je dao 25 poena.

Tagovi

KK Igokea VTB Superkup

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