Frozinone prekinuo niz Koma: Nakon sjajnog starta, prvi poraz Fabregasove "mašine"

Neočekivano ubjedljiv gostujući poraz Koma.

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Fudbaleri Koma pretrpjeli su prvi poraz u novoj sezoni Serije A. Nakon sjajne serije od tri pobjede i jednog remija, ekipa Koma poklekla je na gostovanju Frozinoneu, koji je slavio ubjedljivim rezultatom 2:0 (2:0), a pitanje pobjednika riješeno je već u prvom poluvremenu.

Domaći tim je ušao u meč znatno odlučnije i poveo u 14. minutu pogotkom Đakoma Kala. Gosti su nakon primljenog gola pokušali da uspostave terensku inicijativu, ali je uslijedio novi hladan tuš pred sam odlazak na odmor. U sudijskoj nadoknadi prvog dijela Đorđi Kvernadze je krunisao brzu akciju domaćih i udvostručio prednost.

U nastavku susreta, Sesk Fabregas je trostrukom izmjenom na pauzi pokušao da unese svježinu i promijene ritam utakmice. Iako je Komo u drugom poluvremenu imao potpunu kontrolu posjeda i konstantno pritiskao, organizovana odbrana Frozinonea izdržala je sve nalete i sačuvala mrežu netaknutom do posljednjeg zvižduka.

I pored ovog neuspjeha, Komo ostaje u gornjem dijelu tabele zahvaljujući odličnom otvaranju šampionata, dok je Frozinone upisao izuzetno važna tri boda pred svojim navijačima.

Pred reprezentativnu pauzu, na prvom mjestu sa po 13 bodova ostaju Roma, Inter i Lacio.



