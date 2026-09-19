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Lacio slavio u Veneciji i "prišunjao" se liderima: Tim Đenara Gatuza "preživio" penal, Stanković matiran dva puta

Lacio slavio u Veneciji i "prišunjao" se liderima: Tim Đenara Gatuza "preživio" penal, Stanković matiran dva puta

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Gužva u vrhu Serije A.

Lacio Filip Stanković Izvor: Garbuio/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Lacija ostvarili su izuzetno važnu pobjedu na gostovanju kod Venecije 2:0, potvrdivši sjajnu formu ove sezone.

Utakmica je mogla potpuno drugačije početi jer su domaći već u ranoj fazi susreta, u 17. minuti, imali veliku priliku iz jedanaesterca. Ipak, udarac s "bijele tačke" Džon Jeboa nije pretvorio u pogodak – njegov udarac sjajno je neutralisao golman Lacija Hristos Mandas, upisavši svoj prvi odbranjeni penal u Seriji A. Mandas se istakao i nekoliko minuta kasnije novom bravurom, čime je održao Rimljane u igri.

Kazna za promašaj domaćina stigla je u nastavku. Tim Đenara Gatuza je preuzeo potpunu kontrolu nad terenom, a otpor Venecije slomljen je u drugom poluvremenu, kada je srpski čuvar mreže Filip Stanković matiran dva puta.

Prvo je u 51. minutu Matija Zakanji bio siguran izvođač najstrože kazne, ovaj put za goste, da bi tačku na ovaj meč stavio Tiđani Noslin, koji je u 60. minutu pogodio glavom za konačnih 2:0 i ovjeru sigurna tri boda.

Ovom pobjedom rimski klub je stigao do učinka od 13 bodova te se bodovno izjednačio s vodećim dvojcem na tabeli, Romom i Interom, koji su ranije danas u sjajnom meču na "Olimpiku" remizirali 2:2, čime se dodatno zakuvala borba za sam vrh italijanskog prvenstva.

Priliku da im se na vrhu približi imaće Komo. Tim Seska Fabregasa apsolutni je favorit protiv Frozinonea, u meču koji će u gostima igrati u nedjelju.



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Serija A Lacio FK Venecija

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